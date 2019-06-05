Второе судно «Валдай 45Р» передано заказчику





© portnews.ru

АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород) передало АО «Северречфлот» (г. Ханты-Мансийск) второе судно (зав.номер 502) в серии речных пассажирских судов на подводных крыльях (СПК) «Валдай 45Р» проекта 23180. Тем временем, проходят испытания третьего судна серии с зав.номером 503.

«Валдай 45Р» — преемник лучших традиций «Метеоров» и «Ракет», способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Данное судно предназначено для эксплуатации на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 21.4 т.

Главные размерения: длина — 21.3 м, ширина — 5.2 м, осадка — 1.1 м.

Максимальная скорость хода: 65 км/ч

Дальность плавания: 400 км

Пассажировместимость: 45 человек

Экипаж: 2 человека