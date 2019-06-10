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Производство

АО «Армалит» изготовило паровые коллекторы для «Адмирала Нахимова»

  •  © sudostroenie.info

АО «Армалит» из Санкт-Петербурга завершило изготовление паровых коллекторов для модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

  •  © sudostroenie.info

Изготовление велось с применением двух видов сварки: аргонно-дуговой и сварки под флюсом. Участие человека было минимизировано — сварочные швы наносили новые автоматизированные установки.

  •  © pp.userapi.com

Изготовление заняло месяц. Вместе с разработкой, тестированием и отработкой процесса наплавки подготовительный этап занял около года.

  •  © pp.userapi.com

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https://sudostroenie.info/novosti/27039.html

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