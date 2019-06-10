АО «Армалит» изготовило паровые коллекторы для «Адмирала Нахимова»

АО «Армалит» из Санкт-Петербурга завершило изготовление паровых коллекторов для модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Изготовление велось с применением двух видов сварки: аргонно-дуговой и сварки под флюсом. Участие человека было минимизировано — сварочные швы наносили новые автоматизированные установки.

Изготовление заняло месяц. Вместе с разработкой, тестированием и отработкой процесса наплавки подготовительный этап занял около года.