АО «Армалит» изготовило паровые коллекторы для «Адмирала Нахимова»
АО «Армалит» из Санкт-Петербурга завершило изготовление паровых коллекторов для модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Изготовление велось с применением двух видов сварки: аргонно-дуговой и сварки под флюсом. Участие человека было минимизировано — сварочные швы наносили новые автоматизированные установки.
Изготовление заняло месяц. Вместе с разработкой, тестированием и отработкой процесса наплавки подготовительный этап занял около года.
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- seregin-s1
- 10.06.201920:16
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