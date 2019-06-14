Экспорт машин производства Хенкон Сибирь в ЮАР

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Сразу две вспомогательные горно-шахтные машины производства Хенкон Сибирь (Красноярск) отправляются на экспорт в ЮАР — машина транспортировки грузов и материалов TransVers Dual Lift (хозяйка) и топливозаправщик TransVers Tanker.

Главное отличие и преимущество отечественных машин — гидростатическая трансмиссия. Гидростатическая трансмиссия заменяет собой целый ряд агрегатов, например, коробку передач, сцепление, карданные валы с шарнирами, главную передачу, тормозные суппорты с колодками и т. п.

Подробнее о гидростатической трансмиссии и ее преимуществах можно прочитать по ссылке: http://hencon.ru/pressa-o-nas/106-pri…

О заводе Хенкон Сибирь: https://sdelanounas.ru/blogs/96707/

Линейка горно-шахтной техники: https://sdelanounas.ru/blogs/96647/