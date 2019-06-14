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Фотофакты

Зенитный ракетный комплекс «Сосна» в серийном исполнении на шасси БМП-3

  •  © ic.pics.livejournal.com

Как сообщается в репортаже телеканала «Звезда», на открывающемся 25 июня 2019 года в Кубинке Пятом Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» будет впервые продемонстрирован новый зенитный ракетный комплекс «Сосна» малой дальности ПВО Сухопутных войск в серийном исполнении, с боевой машиной, выполненной на шасси боевой машины пехоты БМП-3.

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https://bmpd.livejournal.com/3675175.html

ВС РФ, ПВО, «Сосна»
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