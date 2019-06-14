Зенитный ракетный комплекс «Сосна» в серийном исполнении на шасси БМП-3

Как сообщается в репортаже телеканала «Звезда», на открывающемся 25 июня 2019 года в Кубинке Пятом Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» будет впервые продемонстрирован новый зенитный ракетный комплекс «Сосна» малой дальности ПВО Сухопутных войск в серийном исполнении, с боевой машиной, выполненной на шасси боевой машины пехоты БМП-3.