В Пензенской области открыта птицефабрика яичного направления

14 июня в Каменском районе Пензенской области запущена работа новой птицефабрики яичного направления. Предприятие организовано на базе крестьянского фермерского хозяйства Ивана Кузякова. На прошлой неделе на предприятии осуществлена посадка 80 тысяч голов суточного молодняка. Племенной молодняк завезен предпринимателем из селекционно-генетического центра «Свердловский» Свердловской области.

Проект по созданию птицефабрики яичного направления реализован при участии средств государственной поддержки по линии министерства сельского хозяйства Пензенской области. Общий объем инвестиций в проект составил 100 млн рублей. На предприятии планируется создать 30 рабочих мест.

При выходе птицефабрики на полную мощность в планах производить до 18 млн яиц в год.