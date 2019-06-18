В Лужниках открылся Дворец гимнастики

Сегодня в Москве открыл свои двери Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Новое спортивное сооружение станет частью спортивного кластера Лужники, в который, помимо стадиона Лужники и Дворца гимнастики, войдут Ледовый дворец «Кристалл», Международный центр самбо и Центр бокса, Дворец водных видов спорта и теннисный клуб. Ожидается, что формирование кластера завершится к 2021 году.

Строительство Дворца гимнастики началось в мае 2017 года. Он представляет собой пятиэтажное (плюс один подземный этаж) здание общей площадью 25,7 тыс. кв. м, построенное по уникальному проекту, разработанному с применением технологий информационного моделирования. Символом Дворца стала оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты.

Другой особенностью здания стал фасад, для отделки которого было применено витражное остекление высотой до 26 м — различных оттенков, в определенных зонах оно затемнено. Основную часть здания занимает арена размером 5436 м с частично трансформируемыми трибунами, что позволит использовать ее для проведения мероприятий различного формата. В конфигурации для тренировочных занятий арена вместит до 150 человек, в режиме соревнований — 500 спортсменов и почти 4 тыс. болельщиков, при установке сборно-разборной сцены во время проведения культурно-массовых мероприятий — до 3,6 тыс. посетителей. По краям арены установлены два медиа-экрана, есть современное световое и звуковое оборудование.

Кроме того, во Дворце есть три тренировочных зала, тренерские и судейские комнаты, столовая для спортсменов и судей, зрительские буфеты, мультимедиа-музей, хореографический зал, тренажерный зал и медико-восстановительный центр, другие необходимые помещения.

В здании также расположены 39 номеров блока временного проживания для спортсменов, рассчитанные на проживание 113 человек.

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