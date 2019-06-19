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Фотофакты

Шелепихинская набережная в Москве: было-стало

  •  © ic.pics.livejournal.com

В последние годы в Москве активно «заселяются» бывшие промышленные зоны: старые заводы уступают место суперсовременным жилым комплексам. Предлагаю вашему вниманию фоторепортаж Дмитрия Чистопрудова о том, как за последние несколько лет изменилась Шелепихинская набережная.

В 60-х годах прошлого века район выглядел так:

  •  © ic.pics.livejournal.com

Раньше на месте застройки располагался завод железобетонных конструкций № 355 и асфальтобетонный завод № 1. Еще был стрелковый клуб, майонезный завод и что-то еще. Здание слева вверху еще вроде осталось. Все остальное уже снесли.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Строить здесь жилой комплекс казалось сумасшедшей идеей.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Однако, теперь здесь комфортный жилой комплекс с благоустроенной и доступной для всех набережной:

  •  © chistoprudov.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com

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https://chistoprudov.livejournal.com/

Москва, строительство, благоустройство
  • Андрей Марченко Андрей Марченко
    19.06.1912:55:53

    Не, ну так нельзя народ раздражать! Хочу там жить!

    #1137539
    • S G S G
      19.06.1914:49:11

      А мне и в моих е.нях хорошо. Буду тут Россиюшку с колен поднимать…

      #1137568
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