Шелепихинская набережная в Москве: было-стало
В последние годы в Москве активно «заселяются» бывшие промышленные зоны: старые заводы уступают место суперсовременным жилым комплексам. Предлагаю вашему вниманию фоторепортаж Дмитрия Чистопрудова о том, как за последние несколько лет изменилась Шелепихинская набережная.
В 60-х годах прошлого века район выглядел так:
Раньше на месте застройки располагался завод железобетонных конструкций № 355 и асфальтобетонный завод № 1. Еще был стрелковый клуб, майонезный завод и что-то еще. Здание слева вверху еще вроде осталось. Все остальное уже снесли.
Строить здесь жилой комплекс казалось сумасшедшей идеей.
Однако, теперь здесь комфортный жилой комплекс с благоустроенной и доступной для всех набережной:
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- Максим Алпеев
- 19.06.201910:38
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