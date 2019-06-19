Шелепихинская набережная в Москве: было-стало

В последние годы в Москве активно «заселяются» бывшие промышленные зоны: старые заводы уступают место суперсовременным жилым комплексам. Предлагаю вашему вниманию фоторепортаж Дмитрия Чистопрудова о том, как за последние несколько лет изменилась Шелепихинская набережная.

В 60-х годах прошлого века район выглядел так:

Раньше на месте застройки располагался завод железобетонных конструкций № 355 и асфальтобетонный завод № 1. Еще был стрелковый клуб, майонезный завод и что-то еще. Здание слева вверху еще вроде осталось. Все остальное уже снесли.





© ic.pics.livejournal.com

Строить здесь жилой комплекс казалось сумасшедшей идеей.





© ic.pics.livejournal.com

Однако, теперь здесь комфортный жилой комплекс с благоустроенной и доступной для всех набережной:





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com





© ic.pics.livejournal.com