Впервые в истории XXVI Международной специализированной выставки технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ» гостям и участникам был представлен российский аналог футеровки ковша горнодобывающей техники направления GET- собственная разработка резидента технопарка высоких технологий Свердловской области — компании «МЕХАНИК».

Разработка «МЕХАНИКа» была применена заводом- партнером ООО «Гранит» (город Иваново) при изготовлении ковша для Komatsu PS 1250 объемом 6 м3. Кроме этого, систему «МЕХАНИК» установил на свой новый экскаватор СХ800 В официальный дилер японской техники CASE. Простота и надежность системы, адаптация под работу в сверхсложных условиях отмечены всеми техническими специалистами — участниками выставки.

По словам директора компании — резидента технопарка высоких технологий Леонида Чемезова, за время выставки было проведено большое количество встреч, результатом которых стали будущие контракты и совместная работа в линейке продукции ООО «МЕХАНИК».

Леонид Чемезов прокомментировал результаты выставки: «Нам не просто конкурировать с американскими компаниями, такими как HENSLEY и ESCO, за спиной которых большие корпорации, системы продаж, сервиса и вообще большой запас прочности, но мы видим, как наши партнеры получают желаемый для них результат с нашей помощью. Задача компании не просто сделать дешевле добытый кубический метр рудной массы, мы хотим помогать людям, которые в невероятно тяжелых условиях делают свою работу!»

Справочная информация:

ООО «МЕХАНИК» разрабатывает и производит сверхпрочные системы для ковшей горнодобывающей спецтехники всех модификаций. Резидент технопарка высоких технологий с 2018 года.

Международная специализированная выставка технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ» и международные специализированные выставки «ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «НЕДРА РОССИИ» — единственный в России проект для всех отраслей горно-рудной промышленности и уникальная площадка для демонстрации новейших технологий, которая открывает зарубежным и отечественным компаниям новые горизонты сотрудничества и позволяет использовать представленные возможности для развития бизнеса. Выставка прошла в Новокузнецке с 4 по 7 июня.