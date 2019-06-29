В Карачаево-Черкесии открыли центр по продвижению русского языка и культуры

В Карачаево-Черкесии на базе одного из старейших ВУЗов региона — КЧГУ им. У.Д.Алиева — открылся первый центр по продвижению русского языка и культуры, где будут обучаться школьники и студенты.

«При открытии центра мы руководствовались тем, чтобы в первую очередь, это способствовало распространению, укреплению и поддержке русского языка. Заниматься в центре смогут, как школьники, так и студены высших учебных заведений. В ходе занятий планируется проведение ряда различных мероприятий, нацеленных на изучение языка», — рассказала корреспонденту РИА Карачаево-Черкесия заведующая кафедрой русского языка института филологии КЧГУ Аминат Узденова.

По ее словам, преподавать в центре будут лучшие специалисты в данном направлении. Кроме того, сотрудниками центра планируется масштабная работа по классификации архивных материалов Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д.Алиева по диалектологии и фольклору, которые записывались от носителей диалекта.

Особое внимание А.Узденова обратила на то, что в будущем планируется издать по этим данным словарь.

Наряду с этим она добавила, что в рамках работы центра будут проводиться «круглые столы», тематические фестивали, выставки, литературные чтения, конкурсы и многое другое.

«Впереди у нас грандиозные планы. Надеемся, все удастся осуществить. В первую очередь все внимание будут нацелено на создание специальной компьютерной программы для изучения», — подчеркнула А.Узденова.