КТЗ завершил первый этап нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» Калужский турбинный завод реализовал пилотный проект по оптимизации семейства паровых турбин, доля которых в выручке предприятия составляет 39%. Программа оптимизации будет масштабирована на все производственные процессы предприятия.С декабря 2018 года по июнь 2019 года над проектом работала кросс-функциональная рабочая група. В качестве пилотного проекта был выбран участок сборки, как ключевой этап производственного процесса. В процессе реализации был выявлен ряд проблемных зон, определены базовые показатели, среди которых: время протекания процесса, количество карт несоответствий на одно изделие, выработка на одного оператора. Применение инструментов бережливого производства позволило достичь видимых результатов уже на первом этапе: процесс сборки сократился с 28 до 23 дней, и цикл изготовления турбины с 243 до 226 рабочих дней.

Напоминаем, что Калужский турбинный завод был включен в план реализации проекта «Производительность труда и поддержка занятости» первым в Калужской области. Следующие этапы проекта будут реализованы в ближайшие три года.

Справочно:

ОАО «Калужский турбинный завод» — крупнейшее в России и на территории СНГ предприятие по разработке и производству паровых турбин, турбоприводов и блочных турбогенераторов малой и средней мощности для энергетических объектов различных отраслей промышленности. Входит в состав «НордЭнергоГрупп». За более чем 70-летнюю историю заказчикам поставлено более 3000 единиц энергетического оборудования, около 50% - в Россию, остальные — в 42 страны дальнего и ближнего зарубежья.

ОАО «Калужский турбинный завод» — это:

• более 80 типов турбин и турбогенераторов в серийном производстве;

• более 300 проектов различных типов паровых турбин;

• наличие собственного конструкторского бюро с научно-исследовательским центром и системы автоматизированного проектирования, что позволяет в кратчайшие сроки создавать изделия с нужными заказчику параметрами.

www.oaoktz.ru/