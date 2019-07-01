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Модернизация

КТЗ завершил первый этап нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

  •  © investkaluga.com

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» Калужский турбинный завод реализовал пилотный проект по оптимизации семейства паровых турбин, доля которых в выручке предприятия составляет 39%. Программа оптимизации будет масштабирована на все производственные процессы предприятия.С декабря 2018 года по июнь 2019 года над проектом работала кросс-функциональная рабочая група. В качестве пилотного проекта был выбран участок сборки, как ключевой этап производственного процесса. В процессе реализации был выявлен ряд проблемных зон, определены базовые показатели, среди которых: время протекания процесса, количество карт несоответствий на одно изделие, выработка на одного оператора. Применение инструментов бережливого производства позволило достичь видимых результатов уже на первом этапе: процесс сборки сократился с 28 до 23 дней, и цикл изготовления турбины с 243 до 226 рабочих дней.

Напоминаем, что Калужский турбинный завод был включен в план реализации проекта «Производительность труда и поддержка занятости» первым в Калужской области. Следующие этапы проекта будут реализованы в ближайшие три года.

  •  © investkaluga.com

Справочно:

ОАО «Калужский турбинный завод» — крупнейшее в России и на территории СНГ предприятие по разработке и производству паровых турбин, турбоприводов и блочных турбогенераторов малой и средней мощности для энергетических объектов различных отраслей промышленности. Входит в состав «НордЭнергоГрупп». За более чем 70-летнюю историю заказчикам поставлено более 3000 единиц энергетического оборудования, около 50% - в Россию, остальные — в 42 страны дальнего и ближнего зарубежья.

ОАО «Калужский турбинный завод» — это:

• более 80 типов турбин и турбогенераторов в серийном производстве;

• более 300 проектов различных типов паровых турбин;

• наличие собственного конструкторского бюро с научно-исследовательским центром и системы автоматизированного проектирования, что позволяет в кратчайшие сроки создавать изделия с нужными заказчику параметрами.

www.oaoktz.ru/

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http://investkaluga.com/media/news/ktz-zavershil-pervyy-etap-natsproekta--proizvoditelnost-truda-i-podderzhka-zanyatosti/

КТЗ, Калужский турбинный завод, Производство
  • Нет аватара gik
    01.07.1920:05:33

    Интересно, а почему к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» нельзя отнести производство Суперджентов, или вертолетов, ведь выручка на одного рабочего очень высокая, и производительность труда очень соответственно. Или линию по производству алюминиевых топливных баков для Камаза, где работать будут всего 12 человек.

    И ничего не сказано про выделенные деньги, Нацпроект есть, а денег выделенных под его реализацию нет. Странно.

    Может в отличие от «Импортозамещения» и «Здравохранения» о национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» мало пишут, и нужно его как-то пропиарить?

    #1140708
    • Нет аватара Захарка
      02.07.1907:59:59

      Под проектом «производительность труда» подразумевают, скорее всего, повышение уровня автоматизации, что ведёт,соответственно, к фундаментальному росту производительности, а не банальное увеличение выработки на одного человека. Так то можно с кнутом встать над рабочим, и он будет фигачить, как электровеник — тоже типа производительность труда «повысили».

      В случае с «Суперджетом» высокая выработка на человека идет вовсе не от офигительной аатоматизации (там, по сути, ручной труд), а от того, что самолёт (во всяком случае — конкретно «Суперджет») — продукт штучный, и собирается вручную. В итоге делим стоимость изделия на количество задействонных рабочих — получаем высокую выработку.

      #1140822
      • Нет аватара gik
        02.07.1908:49:26

        Да это все понятно. Я вот про что:

        Напоминаем, что Калужский турбинный завод был включен в план реализации проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

        Последствия какие, Ну, включен. И,что? Механизм. Деньги выделяли? Кредиты? Или с кнутом рядом стояли?

        Любое предприятие, модернизирующее производство и повышающее производительность труда действует в интересах повышения прибыли, конкурентоспособности свой продукции, завоевания новых рынков. И при чем тут нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»?

        #1140837
        • Нет аватара Захарка
          02.07.1909:08:56

          Вы про то, что нет конкретики в новости? Ну это да, согласен.

          #1140844
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