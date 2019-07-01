В Пензенской области запущена первая очередь завода по производству пенополиуретана

ООО «Кузнецкий Технопарк» (входит в ГК «ФомЛайн») открыл в городе Кузнецке Пензенской области первую очередь крупнейшего в Европе завода по производству наполнителя — эластичного пенополиуретана (ЭППУ).

Мощность введенной линии составляет 10 тыс. тонн продукции в год. С вводом в эксплуатацию всего комплекса производств предприятие сможет ежегодно выпускать 30 тыс. тонн продукции.

Пенополиуретан — это гипоаллергенный наполнитель для матрасов, подушек и мягкой мебели, также продукция используется в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

Общий объем вложений в проект составит более 3 млрд рублей. Часть из них предоставил Фонд развития промышленности. Проект «Кузнецкого Технопарка» стал первым открытым производством в регионе, запущенным с привлечением займа ФРП.

«Благодаря привлеченному займу ФРП мы оснастили завод оборудованием по последним технологиям с высокой степенью автоматизации, что позволяет достичь максимальной производительности труда. По нашей оценке, она будет в разы превышать показатели аналогичных производств в России, а сам завод станет самым крупным в Европе по объемам выпуска продукции», — рассказал владелец ГК «ФомЛайн» Артур Согомонян.

Реализация проекта позволит повысить доступность и качество отечественной мягкой мебели и матрасов, а также выполнить государственные программы по замене спальных комплектов в учреждениях Минздрава, ФСИН, Минобороны и РЖД. Кроме того, компания намерена до 30% готовой продукции экспортировать в Азербайджан, Армению, Беларусь, Германию, Литву, Турцию, Финляндию и Эстонию.

В 2020 году «Кузнецкий Технопарк» намерен запустить вторую очередь завода — производство матрасов с мощностью в 600 тыс. изделий в год.

Всего будет создано около 300 новых рабочих мест.

ГК «ФомЛайн» — крупнейший производитель пенополиуретана в СНГ, в компанию входит 11 заводов на территории России, Казахстана, Узбекистана и Сербии.