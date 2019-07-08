УВЗ впервые представил трамвай модели 71-418 на ИННОПРОМ-2019

«Уралвагонзавод» (входит в состав Госкорпорации Ростех) впервые представил на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 новый трёхсекционный полностью низкопольный трамвайный вагон модели 71-418. Трамвай базируется на инновационной тележке для серии низкопольных трамваев, которая доказала свои преимущества в конструкции модели 71-415, уже выпускающегося серийно.

Трамвай 71-418 полностью укомплектован узлами отечественного производства, большая часть из которых изготавливается на АО «Уралтрансмаш» (входит в группу УВЗ).

Основные преимущества нового трамвая, кроме «низкого пола» по всей площади салона, — это модульность конструкции, высокая плавность и тишина хода, удобство техобслуживания и конкурентная цена.

«Уралтрансмаш — один из ведущих производителей трамваев в России и единственный — в Свердловской области. За 20 лет предприятие разработало и запустило в серийное производство более 10 моделей трамваев и их модификаций, — отметил генеральный директор АО „Уралтрансмаш“ Владимир Городилов. — Используя потенциал текущих моделей, мы будем постепенно дополнять модельный ряд новыми современными трамваями для расширения своего присутствия на рынке России».

В конструкции вагона имеются две поворотные и одна неповоротная тележки с двойным рессорным подвешиванием. Всё межколёсное пространство тележек выше уровня максимальной просадки вагона освобождено от оборудования. Это позволяет обеспечить ширину прохода в салоне до 670 мм, что превосходит аналогичный показатель у трамваев других производителей. Для этой модели не требуется реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру городов России.

Вагон выполнен по модульной конструкции с максимальным заимствованием элементов и узлов вагона 71-415, что позволяет минимизировать номенклатуру стендового оборудования и оснастки, а также сократить время запуска в производство той или иной модели в зависимости от требований заказчика.

Трамвай полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда» по перевозке малоподвижных категорий граждан, а также удобен для пожилых людей и пассажиров с детскими колясками.

Надтележечное пространство в салоне выполнено в виде низких подиумов, что наряду с широкими проходами обеспечивает удобство перемещения пассажиров по салону. Съёмные элементы лобовой и задней масок вагона обеспечивают лёгкий доступ к оборудованию во время обслуживания и быструю замену деталей в случае ДТП. Интерьер салона выполнен из композитных материалов, а наружная обшивка — из стеклопластика. Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами и системой обогрева. Вагон оборудован также системами навигации, информации и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации.

Максимальная вместимость трамвая — 320 пассажиров. Длина вагона 27,8 м, ширина салона — 2,5 м.