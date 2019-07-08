«Продимекс» открыл новый цех прессовки и фасовки сахара

Крупнейший в стране производитель сахара Группа «Продимекс» на Перелёшинском сахарном комбинате в Воронежской области запустили цех мелкой фасовки и выпуск сахара рафинад любых форм, от кубиков до сердечек.

Открытие цеха фасовки и прессовки позволило создать более 60 новых рабочих мест. Общая стоимость модернизации «Перелешинского сахкомбината» (установка линий фасовки, прессовки, обновление транспортной системы, строительство двух складов — для фасованного сахара и для хранения сырья) составила порядка 530 млн рублей.

видео https://vestivrn.ru/news/2019/07/08/voronezhskii-agrokholding-zapustil-cekh-melkoi-fasovki-sakhara/