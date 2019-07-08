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Новые и модернизированные предприятия агропрома

«Продимекс» открыл новый цех прессовки и фасовки сахара

  •  © vestivrn.ru

Крупнейший в стране производитель сахара Группа «Продимекс» на Перелёшинском сахарном комбинате в Воронежской области запустили цех мелкой фасовки и выпуск сахара рафинад любых форм, от кубиков до сердечек.

Открытие цеха фасовки и прессовки позволило создать более 60 новых рабочих мест. Общая стоимость модернизации «Перелешинского сахкомбината» (установка линий фасовки, прессовки, обновление транспортной системы, строительство двух складов — для фасованного сахара и для хранения сырья) составила порядка 530 млн рублей.

видео https://vestivrn.ru/news/2019/07/08/voronezhskii-agrokholding-zapustil-cekh-melkoi-fasovki-sakhara/
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https://vestivrn.ru/news/2019/07/08/voronezhskii-agrokholding-zapustil-cekh-melkoi-fasovki-sakhara/

Воронежская область, новое производство, пищевая промышленность
  • Ivanych
    08.07.1919:35:37

    Постоянно покупаю этот сахар (как на фото). В общем сахар как сахар, только упаковка бумажная. Стараюсь не разводить полиэтиленовый мусор.

    По новости. Надо будет поискать рафинад в форме сердечек, будем с супругой романтический     чаек пить!

    #1142146
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