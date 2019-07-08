В Нижегородской области запущено крупнейшее в России производство порошковой металлургии



ПАО "Русполимет"

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Крупнейшее в России производство порошковой металлургии запустили в Нижегородской области, общий объем инвестиций в проект составил 1,25 млрд рублей. Комплекс построили в Кулебаках при поддержке Фонда развития промышленности, который выдал ООО «Гранком» (дочернее предприятие ПАО «Русполимет») льготный займ.

Максимальная мощность комплекса порошковой металлургии составит 1,5 тыс. тонн порошка в год, планируется создать более 100 рабочих мест.

Порошковая металлургия позволяет получать в разы более прочные и более дешевые детали за счет уменьшения расходного коэффициента по сравнению с литьем. По сравнению с изготовленными классическими методами аналогами, срок использования готового изделия из металлического порошка увеличивается до 2-3 раз.

ПАО «Русполимет» реализовал инвестиционный проект по производству порошков и гранул с целью обеспечения авиационной промышленности, топливно-энергетического комплекса, общего машиностроения метало-продукцией из современных материалов.

Металлические порошки многие отечественные предприятия пока почти в полном объеме закупают за рубежом, а в нашей стране их производится менее 1% от мирового объема. При этом потребность в порошковых материалах в стране ежегодно растет. Нижегородское производство — это 100%-ное импортозамещение.

Презентация проекта состоялась на стенде Нижегородской области на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Нижегородская область представила на выставке ИННОПРОМ более 30 инновационных импортозамещающих разработок. Среди них — система управления полным жизненным циклом компании «Цифровое предприятие», разработка для реабилитации после мышечных травм «Кибертренер», нейроробот и другие разработки.

Также свои разработки на выставке представляют нижегородские предприятия — завод «Узола» и ГК «Провенто», которые участвуют в совместном проекте регионального правительства и ГК «Росатом» по внедрению бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.