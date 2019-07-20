Специалисты ГНЦ НИИАР изготовили уникальный источник нейтрино

В АО «ГНЦ НИИАР» изготовлен и доставлен в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) уникальный искусственный источник нейтрино на основе радионуклида хром-51. Работа проводилась в рамках международного научного эксперимента «BEST» (Baksan Experiment on Sterile Transitions) в области нейтринной физики по поиску новой элементарной частицы — так называемого «стерильного» нейтрино. Согласно расчетам активность хрома-51 в источнике на момент окончания облучения в реакторной установке института составила 3,5-3,6 мегакюри: для получения статистически значимых результатов эксперимента требуется активность не менее 3 мегакюри.

«В рамках договора с ИЯИ РАН в институте были проведены расчетно-экспериментальные исследования возможности получения требуемой активности хрома-51 с использованием центральной нейтронной ловушки реактора СМ, проведено облучение металлического хрома-50 с использованием вновь разработанного уникального центрального облучательного устройства, - рассказывает руководитель проекта, заместитель директора по производству АО „ГНЦ НИИАР“ Александр Звир. — И уже затем из наработанного радиоактивного материала был изготовлен закрытый источник нейтрино».

Ранее специалисты института с рабочим визитом посещали отечественную нейтринную лабораторию и обсуждали все научные, технические и организационные вопросы по подготовке сложнейшего эксперимента. Отметим, что в уникальной работе по созданию источника были задействованы сотрудники целого ряда подразделений предприятия: реакторного исследовательского комплекса, отделения радионуклидных источников и препаратов, опытно-экспериментальной службы, департамента проектирования и конструирования, службы главного сварщика, управления радиационной безопасности.

После доставки искусственного источника в Баксанскую нейтринную обсерваторию, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Владимир Гаврин сообщил, что 5 июля источник нейтрино был помещен в облучательный канал галлиевого детектора в лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа. Эксперимент «BEST» стартовал. Планируется, что первые результаты эксперимента BEST могут быть опубликованы в 2020 году.