Сухогруз «Андрей Зуев» передан заказчику

Вчера Нижегородский завод «Красное Сормово» сдал девятое построенное на этом заводе многоцелевое сухогрузное судно «Андрей Зуев» дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 (строительный номер 06009). На сегодня общий заказ сухогрузных судов проекта RSD59 составляет 40 судов, из которых построено одиннадцать. Строительство 25 судов ведется ООО «НССЗ» и «Красное Сормово», еще 15 судов будет построено «Окской судоверфью».

Заказчиком судна «Андрей Зуев» является ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Идель» (совместное предприятие «Пола Райз» и «Гленкор»). Завод «Красное Сормово» уже построил девять многоцелевых сухогрузных судов проекта RSD59 и еще одиннадцать находятся на разной стадии постройки.

Серия.

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Заводской № 591 — заложено 18.05.17 — спущено 05.07.18 — сдано 18.12.18 — «Пола Анатолия»

Заводской № 592 — заложено 25.05.17 — спущено 13.11.18 — сдано 20.05.19 — «Пола Анфиса»

Заводской № 593 — заложено 12.11.17 — «Пола Гали»

Заводской № 594 — заложено 22.12.17 — «Пола Каллиста»

Заводской № 595 — заложено 02.07.18 — «Пола Кириена»

ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):

Заводской № 06001 — заложено 05.09.17 — спущено 20.04.18 — сдано 24.05.18 — «Пола Макария»

Заводской № 06002 — заложено 19.09.17 — спущено 08.06.18 — сдано 05.07.18 — «Пола Филофея»

Заводской № 06003 — заложено 25.09.17 — спущено 12.07.18 — сдано 08.08.18 — «Пола София»

Заводской № 06004 — заложено 20.12.17 — спущено 17.08.18 — сдано 14.09.18 — «Пола Феодосия»

Заводской № 06005 — заложено 25.12.17 — спущено 21.09.18 — сдано 15.10.18 — «Пола Фива»

Заводской № 06006 — заложено 25.09.18 — спущено 21.02.19 — сдано 16.05.19 — «Идель 1»

Заводской № 06007 — заложено 27.11.18 — спущено 05.04.19 — сдано 23.05.19 — «Идель 2»

Заводской № 06008 — заложено 14.12.18 — спущено 14.05.19 — сдано 28.06.19 — «Идель 3»

Заводской № 06009 — заложено 28.02.19 — спущено 21.06.19 — сдано 17.07.19 — «Андрей Зуев»

Заводской № 06010 — готовится к закладке (3-й контракт)

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 8144 / 5320 т.

Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 2

Объём трюмов: 11292 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек