На «Алексинской БКФ» запущена современная линия для производства сложной гофроупаковки

Компания «ЗИКО» закончила работы по установке, вводу в эксплуатацию и обучению на «Алексинской БКФ», где была запущена современная линия для производства сложной гофроупаковки от компаний DONGFANG, ETERNA и EDF. В состав новой линии вошли: 2-цветный флексопринтер с нижней печатью APSTAR HG2 1224 компании DONGFANG, автоматический плосковысекательный пресс ETERNA PE 1650SA — Elite II, трансфер заготовок EDF, линия разделения заготовок EDF Breakers Line 1600, линия для укладки пачек в стопу EDF Easypal. Высокие технические возможности флексопринтера APSTAR HG2 1224 позволяют обеспечить заготовками несколько плоских прессов, работающих на максимальной скорости. Средняя производительность плоского пресса ETERNA достигает порядка 1,5 млн кв. м в месяц. У

верены, что на «Алексинской БКФ» новый инлайн DONGFANG-ETERNA-EDF займет достойное место и будет использоваться для изготовления современной высококачественной гофроупаковки, востребованной на рынке. Справка Бумпром.ру: АО «Алексинская БКФ» основана в 1962 году. Специализируется на производстве картона коробочного марки «В-1c» и марки «Б-1c». В августе 2005 года освоен выпуск гильзового картона. В начале 2005 года предприятие вошло в состав вертикально интегрированного холдинга SFT- Group. Проведен ряд мероприятий по восстановлению оборудования, технологии, зданий и сооружений, набран новый персонал, разработаны новые виды продукции. Предприятие вышло на рынки сбыта по всей европейской части России, а также в страны СНГ. Фабрика активно наращивает свой производственный потенциал для дальнейшего увеличения объемов производства, улучшения качества и расширения ассортимента продукции. «СФТ менеджмент» — управляющая компания крупного производственно-торгового холдинга SFT Group, которая специализируется на управлении предприятиями по производству бумаги, картона и гофроупаковки. SFT Group — промышленный холдинг целлюлозно-бумажной промышленности России, в состав которого входят предприятия, обеспечивающие сбор и первичную переработку макулатуры, производство картона и бумаги, упаковки из данных материалов. В состав SFT Group входят 9 предприятий в 7 регионах России, в том числе Алексинская бумажно-картонная фабрика. Мощность производства бумаги и картона предприятий SFT Group — 450 тыс. т в год. Группа компаний «ЗИКО» является одним из ведущих поставщиков промышленного оборудования для гофроиндустрии и полиграфической промышленности в России и странах СНГ. Компания осуществляет сервисное обслуживание, технологическую поддержку, поставку оригинальных запчастей и расходных материалов.