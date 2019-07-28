Завод по производству полимерной ленты запущен в Наро-Фоминске

26.07.2019 / 12:31

Фото с сайта: https://mosreg.ru

Производство полимерной ленты ООО «Экструзионные технологии» (принадлежит испанской компании Coexpan) запущено в подмосковном Наро-Фоминске. Предприятие находится на территории индустриального парка «Котово», сообщает пресс-служба региональной администрации.

В 2017 году ООО «Экструзионные технологии» приобрело в промпарке земельный участок площадью четыре гектара и построило на нем завод по производству ленты из полимерных материалов для использования в качестве пищевой упаковки.

Размер инвестиций в приобретение земельного участка, строительство здания и монтаж оборудования составил 850 млн рублей. На данный момент на заводе работают 57 человек, количество рабочих мест планируется увеличить до 120 человек.

В 2006 году испанская компания Coexpan приобрела ООО «Экструзионные технологии», которое производило пластиковые экструзионные изделия в арендованном помещении в Наро-Фоминском городском округе. Позднее в 2007 году 100% акций компании Coexpan были выкуплены международной группой «Лантеро» со штаб-квартирой в городе Мадрид.