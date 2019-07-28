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Новые заводы и цеха

Завод по производству полимерной ленты запущен в Наро-Фоминске

26.07.2019 / 12:31

  •  © rupec.ru

Фото с сайта: https://mosreg.ru

Производство полимерной ленты ООО «Экструзионные технологии» (принадлежит испанской компании Coexpan) запущено в подмосковном Наро-Фоминске. Предприятие находится на территории индустриального парка «Котово», сообщает пресс-служба региональной администрации.

В 2017 году ООО «Экструзионные технологии» приобрело в промпарке земельный участок площадью четыре гектара и построило на нем завод по производству ленты из полимерных материалов для использования в качестве пищевой упаковки.

Размер инвестиций в приобретение земельного участка, строительство здания и монтаж оборудования составил 850 млн рублей. На данный момент на заводе работают 57 человек, количество рабочих мест планируется увеличить до 120 человек.

В 2006 году испанская компания Coexpan приобрела ООО «Экструзионные технологии», которое производило пластиковые экструзионные изделия в арендованном помещении в Наро-Фоминском городском округе. Позднее в 2007 году 100% акций компании Coexpan были выкуплены международной группой «Лантеро» со штаб-квартирой в городе Мадрид.
http://rupec.ru/news/41738/

Наро-Фоминск, полимеры
  • Нет аватара
    28.07.1923:25:06

    Когда уже наконец запретят эти полимерные ленты?

          

    #1146508
    • Нет аватара
      28.07.1923:31:31

      а что плохого в полимерах — они используются везде. А самое тупое что можно сделать это запретить их использование, а самое лучшее это внедрять повсеместно переработку вторсырья и сжигание мусора.

      #1146511
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