На двух станциях Нижнего Приангарья построены новые пассажирские платформы по новой технологии
Красноярские железнодорожники построили две модульные пассажирские платформы, с которых отправляются в поездки на пригородных поездах жители Нижнего Приангарья.
Они появились на остановочных пунктах КрасЖД — Деревня Карабула (Богучанский район Красноярского края) и Шелаево (Тайшетский район Иркутской области).
Объекты возведены с использованием передовой технологи, — платформы собраны из бетонных блоков — модулей, соединяющихся между собой специальными креплениями.
Такая технология позволяет быстро проводить монтаж платформ на самых отдаленных остановочных пунктах, а также демонтировать и перемещать сооружения в период путевых ремонтных работ. Кроме того, при необходимости, в зависимости от пассажиропотока, в кратчайшие сроки может быть изменена и длина остановочного пункта.
Отметим, что на КрасЖД технология стартовала в начале 2017 года. Платформы, возведённые модульным способом, уже прошли испытания погодными условиями в суровом сибирском климате.
В настоящее время на Красноярской магистрали построены шесть модульных платформ: ЖД Больница (Красноярск), Калиновка (Партизанский район), Сергино (Козульский район), Горная (Козульский район), Деревня Карабула (Богучанский район) и Шелаево (Тайшетский район Иркутской области).
До конца 2019 года планируется построить еще одну модульную платформу на станции Каштан в Боготольском районе Красноярского края.
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