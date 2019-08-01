«Рот Фронт» запустила линию по переработке какао-бобов и производству сырья

На старейшей фабрике столицы «Рот Фронт» запустили линию по переработке какао-бобов и производству сырья для кондитерской промышленности. Новое производство станет самым крупным в своем роде на территории России и всей Восточной Европы.

Инвестиции в проект составили 1,3 миллиарда рублей, а на предприятии появилось 150 новых рабочих мест.

Фабрика «Рот Фронт» с 2016 года работает в статусе промкомплекса, что позволило ей сэкономить уже более 260 миллионов рублей налоговых отчислений. Благодаря развитию сотрудничества с городом предприятие успешно занимается созданием новых рабочих мест и внедрением современных технологий