«Рот Фронт» запустила линию по переработке какао-бобов и производству сырья
На старейшей фабрике столицы «Рот Фронт» запустили линию по переработке какао-бобов и производству сырья для кондитерской промышленности. Новое производство станет самым крупным в своем роде на территории России и всей Восточной Европы.
Инвестиции в проект составили 1,3 миллиарда рублей, а на предприятии появилось 150 новых рабочих мест.
Фабрика «Рот Фронт» с 2016 года работает в статусе промкомплекса, что позволило ей сэкономить уже более 260 миллионов рублей налоговых отчислений. Благодаря развитию сотрудничества с городом предприятие успешно занимается созданием новых рабочих мест и внедрением современных технологий
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