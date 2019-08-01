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Новые и модернизированные предприятия агропрома

«Рот Фронт» запустила линию по переработке какао-бобов и производству сырья

  •  © mos.ru

На старейшей фабрике столицы «Рот Фронт» запустили линию по переработке какао-бобов и производству сырья для кондитерской промышленности. Новое производство станет самым крупным в своем роде на территории России и всей Восточной Европы.

Инвестиции в проект составили 1,3 миллиарда рублей, а на предприятии появилось 150 новых рабочих мест.

Фабрика «Рот Фронт» с 2016 года работает в статусе промкомплекса, что позволило ей сэкономить уже более 260 миллионов рублей налоговых отчислений. Благодаря развитию сотрудничества с городом предприятие успешно занимается созданием новых рабочих мест и внедрением современных технологий

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https://www.mos.ru/news/item/59657073/

Москва, Рот Фронт
  • Scoundrel
    01.08.1917:51:23

    линия по переработке произведена в России? «что позволило ей сэкономить уже более 260 миллионов рублей налоговых отчислений» — т. е. частная фирма не доплатила в бюджет страны 260 млн. рублей?

    #1147371
  • Нет аватара
    01.08.1918:40:15

    Повторяетесь, сегодня уже была эта новость

    #1147385
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