Камчатское морское пароходство получило новый контейнеровоз
Камчатское морское пароходство пополнилось контейнеровозом «Вениамин Хлопин». Об этом сообщает судоходной компании.
Первым рейсом стал маршрут «Владивосток-Петропавловск-Камчатский», переход занял 4 суток (с 26 по 30 июля 2019 год).
Судно способно перевозить до 148 рефрижераторных контейнеров (контейнерная вместимость — 704 ТEU). Ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в дальневосточных морях.
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