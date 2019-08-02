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Судостроение и судоходство

Камчатское морское пароходство получило новый контейнеровоз

  •  © sudostroenie.info

Камчатское морское пароходство пополнилось контейнеровозом «Вениамин Хлопин». Об этом сообщает судоходной компании.

Первым рейсом стал маршрут «Владивосток-Петропавловск-Камчатский», переход занял 4 суток (с 26 по 30 июля 2019 год).

Судно способно перевозить до 148 рефрижераторных контейнеров (контейнерная вместимость — 704 ТEU). Ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в дальневосточных морях.

http://sudostroenie.info/novosti/27674.html

"Вениамин Хлопин"
  • Нет аватара
    02.08.1912:21:40

    1. Построено судно где?

    2. Это государственное пароходство?

    Заранее спасибо.

    #1147463
    • A_SEVER
      02.08.1913:58:41

      Построено судно где?
      За рубежом — в России не строят контейнеровозы.

      #1147474
      • Нет аватара
        02.08.1914:04:47

        Так вот я и задумался что тут тогда сделано у нас, если частная организация (так ведь?) купила за границей судно…

        #1147475
        • Александр Ермаков
          02.08.1916:47:09

          Так вот я и задумался
          Это полезное начинание, но попытайтесь додумать.

          Российская компания приобрела (не важно где и у кого) и начала эксплоатировать судно для работы в России для нужд российской экономики и российских граждан. Во Владивосток идет основательная ж/д ветка, а в Петропавловск-Камчатский нет. Туда либо воздухом, либо морем. Вот Вам и «Сделано у нас».

          #1147501
          • Наталья Аникина
            02.08.1919:22:38

            Сайт называется «Сделано у нас», а не «Где-то куплено и эксплуатируется у нас»

            #1147526
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