Камчатское морское пароходство получило новый контейнеровоз

Камчатское морское пароходство пополнилось контейнеровозом «Вениамин Хлопин». Об этом сообщает судоходной компании.

Первым рейсом стал маршрут «Владивосток-Петропавловск-Камчатский», переход занял 4 суток (с 26 по 30 июля 2019 год).

Судно способно перевозить до 148 рефрижераторных контейнеров (контейнерная вместимость — 704 ТEU). Ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в дальневосточных морях.