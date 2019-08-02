Первый модернизированный «Овод» получил новую 76-мм артустановку

В Центре судоремонта «Дальзавод» (Владивосток) завершены работы по монтажу на модернизированном малом ракетном корабле «Смерч» новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА. Об этом в пятницу, 2 августа, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

АК-176МА оснащена цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией, позволяющей обнаруживать и поражать цели в любую погоду на большой дальности. Высокая плотность огня дает возможность артустановке уничтожать даже бронированные объекты.

Работы по модернизации малого ракетного корабля начались в 2017 году. За этот период на «Смерче» демонтировали пусковые установки ракет «Малахит» и заменили их комплексом противокорабельных крылатых ракет «Уран». Теперь «Смерч» несет 16 таких ракет, уточнили в пресс-службе военного ведомства.

«Смерч" — малый ракетный корабль проекта 12341, шифр «Овод». Построен на Владивостокском судостроительном заводе, несет службу с марта 1985 года. Длина корабля — 59,3 метра, ширина — 11,8 метра, полное водоизмещение — 730 тонн. Максимальная скорость — 34 узла. Экипаж — 64 человека, автономность — 10 суток. Помимо противокорабельных ракет и 76-мм пушки вооружен зенитным ракетным комплексом самообороны «Оса-М» и 30-мм АК-630М.