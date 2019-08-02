ГК «Агроэко» запустила в Тульской области свиноводческую ферму

ГК «Агроэко» запустила новую свиноводческую ферму «Марьинская» в Куркинском районе Тульской области. Объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд рублей. На комплексе будут работать около 580 человек.

Ферма включает в себя 10 производственных цехов: племенного выращивания, осеменения, ожидания, опороса, доращивания — и пять цехов откорма. Объект рассчитан на единовременное содержание 45 тыс. голов свиней, объем производства мяса составит 9,7 тыс. тонн в год.

Компания ведет строительство свиноводческих ферм в Воловском районе и в Ефремове. Всего будет возведено шесть комплексов на 2,5 тыс. свиноматок каждый, предприятие по производству полнорационных кормов с элеватором на 90 тыс. тонн единовременного хранения зерна, станция искусственного осеменения и карантин. Площадь всех объектов составит 200 тыс. кв. м. При выходе на полную проектную мощность в 2020 году общее поголовье на этих фермах достигнет 486 тыс. голов.

Компания также построит пятиэтажный жилой дом на 80 квартир для сотрудников предприятия. Отметим, что большинство из них уже прошли обязательное обучение по специально разработанным в ГК «Агроэко» учебным программам, а также практику у опытных наставников на лучших производственных площадках Воронежской области.

ГК «Агроэко» — крупнейший инвестор АПК Воронежской области и крупнейшее свиноводческое предприятие. В состав группы компаний входят 11 свинокомплексов, селекционно-генетический центр и комбикормовый завод с элеватором, расположенные в семи районах Воронежской области.

По итогам 2018 года по данным Национального союза свиноводов «Агроэко» занимает 7 место в рейтинге крупнейших производителей свинины в России.