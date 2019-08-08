В Забайкалье запустили производство фронтальных погрузчиков

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Один из якорных резидентов территории опережающего развития «Забайкалье» «Восток-Агро» объявил о запуске производства фронтальных погрузчиков. Общая стоимость проекта составляет 72,7 миллиона рублей.

Фронтальные погрузчики, которые будет производить предприятие, широко используются в строительной и горнодобывающей отраслях, погрузчики с навесным устройством — в коммунальных службах, сельском хозяйстве и лесозаготовке.

В Забайкалье с помощью ТОР реализуют 18 крупных инвест-проектов, для чего будут созданы условные площадки: «Северное Забайкалье» в районе Удоканского и Апсатского месторождений, «Западное Забайкалье», предусматривающеее освоение Зашуланского, Красночикойского угольных месторождений и лесоперерабатывающих проектов. На востоке и в центре края, в Читинской агломерации и на юге края предполагается развитие агропромышленного производства.