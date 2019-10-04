Фотофакт: Россия поставила в Египет новейший загоризонтный РЛК «Резонанс-НЭ»

Судя по спутниковыми снимкам, которые опубликовал алжирский блогер KAD-GHANI, Россия поставила радиолокационную станцию дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей в Египет.

© Фото из открытых источников

Несколько дней назад в ряде СМИ появились слухи о закупке рядом государств Ближнего Востока данного РЛК.

координаты объекта © Фото из открытых источников

РЛС дальнего обнаружения малозаметных целей метрового диапазона радиоволн с фазированной антенной решеткой «Резонанс-НЭ» предназначена для эффективного обнаружения широкого класса современных и перспективных воздушных объектов, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе изготовленные с применением технологии STEALTH, в условиях электронного противодействия и естественных помех.

Наши добрые египетские друзья выбрали отличное место для размещения «Резонанса»

Приблизительный радиус действия РЛС © Фото из открытых источников

Для сравнееия: РЛК «Резонанс-НЭ» в Иране

© Фото из открытых источников