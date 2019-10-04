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Фотофакты

Фотофакт: Россия поставила в Египет новейший загоризонтный РЛК «Резонанс-НЭ»

Судя по спутниковыми снимкам, которые опубликовал алжирский блогер KAD-GHANI, Россия поставила радиолокационную станцию дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей в Египет.

 © Фото из открытых источников

Несколько дней назад в ряде СМИ появились слухи о закупке рядом государств Ближнего Востока данного РЛК.

координаты объектакоординаты объекта © Фото из открытых источников

РЛС дальнего обнаружения малозаметных целей метрового диапазона радиоволн с фазированной антенной решеткой «Резонанс-НЭ» предназначена для эффективного обнаружения широкого класса современных и перспективных воздушных объектов, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе изготовленные с применением технологии STEALTH, в условиях электронного противодействия и естественных помех.

Наши добрые египетские друзья выбрали отличное место для размещения «Резонанса»

Приблизительный радиус действия РЛСПриблизительный радиус действия РЛС © Фото из открытых источников

Для сравнееия: РЛК «Резонанс-НЭ» в Иране

 © Фото из открытых источников

Россия, Африка, Египет, ВТС, Резонанс, Москва, РЛС
  • 2
    Katamaran Katamaran
    04.10.1914:05:16

    Для сравнения можно добавить фото самого агрегата

    #1162880
  • 7
    Богдан Иванчук Богдан Иванчук
    04.10.1914:19:50

    Клоуны с ленты.вру тоже читают Сделано унас   

    [ссылки отключены]

    #1162889
  • 10
    Нет аватара MusclePump
    04.10.1914:36:04

    Ух ты, а я и не знал что Иран купил Резонанс-НЭ. Помните Иран недавно сбил американский беспилотник? Так вот я не исключаю и даже скорее уверен что обнаружил его наш Резонанс-НЭ на дальних расстояниях (заранее предупредив Иран), а Иран уже подогнал к нужному месту ПВО и сбил.

    Отредактировано: MusclePump~14:36 04.10.19
    #1162891
  • 5
    Нет аватара foxkeys
    04.10.1918:05:18

    Мда.

    Если это правда — то Израиль ждет серьезная попоболь. Раньше их самолеты довольно успешно прятались в радиотени гор, а тут их «подсветили» со спины.

    P. S. Хм. Это, конечно, мои домыслы. Но вообще-то первый советский «серийный» радар (РУС-1) как раз работал на принципе разнесенного передатчика и приемника (кому интересно — нагуглит). А тут, случайно, весь Израиль оказался ровно посередине между передатчиком и местом, где в Сирии развернуты радарные комплексы С300/400. Наверное — совпадение…

    P.P.S. Ибо нефиг сбивать наши самолеты…

    #1162954
    • -4
      DKerr DKerr
      04.10.1922:28:56

      Израиль сбил наш самолет? Про Турцию помню, по Израиль не помню — я что-то пропустил???

      #1163022
      • -2
        Нет аватара LAP17
        05.10.1906:04:29

        DKerr,

        Что-то с вашей памятью стало? Забыли, как исраэльские истребители за военный транспортник РФ спрятались, и подставили его под турецкий удар? Типичное поведение для Исраэля. И как потом Нетаньяху на коленях летел в Москву просить прощения у Путина, т.к. Путин не повелся на вопли из Исраэля, что сбили турки?

        Исраэль и его братья по безумию в СА всегда занимались стравливанием народов к своей выгоде. Вон жидобандеровку-сотрудницу МОССАДа с паспортом РФ в Иран запустили, прекрасно зная, что ее Иран задержит. Тоже идея была (и есть) стравить РФ с Ираном. Но, конечно, Рухани, и тем более, Путин, много умнее всего контингента Исраэля, вместе взятого, и затея провалилась.

        В целом — все, что происходило и происходит на БВ, окраине и т. д., включая ИГИЛ, войну в Сирии и т. д., — дело рук Исраэля. В частности, лидер-основатель ИГИЛ (ныне покойный) — агент МОССАДа, его преемник — тоже. Укро-жидобандеровцы — Ярош, Тягнибок, и т. д., 85% правительства окраины и 75% Рады — граждане Исраэля (можете набрать в Гугле и проверить сами). А так — да, Исраэль, конечно, ни при чем. Он, конечно, жертва плохих остальных народов.

        Отредактировано: LAP17~06:06 05.10.19
        #1163072
        • -3
          Нет аватара MusclePump
          05.10.1908:08:55

          Про жидобандеровку-сотрудницу МОССАДа вы отлично подметили. Да и вообще вы правильно все написали. На сколько я знаю вы девушка что особенно приятно слышать такое от девушки.

          За аналитический склад ума вы повысились в моих глазах.

          Отредактировано: MusclePump~09:52 05.10.19
          #1163089
          • 0
            DKerr DKerr
            05.10.1917:01:41

            Да, прочитал ниже, не сбили, но подстава была — и правда запамятовал, хотя сбили и подставили это все же действительно 2 большие разницы.

            А про виновность жыдов во всем, включая отсутствие ХВС, мысль не оригинальная, давняя и характеризует скорее адептов самой мысли. Мне только интересно, вы с LAP17 с этой мыслью во время ВОВ воевали бы в Красной Армии или все же в РОА генерала Власова?

            И кстати если уж мы начали с самолетов, то речь все же не про Армию Жыдову (хотя возможно в вашем мире есть и такая) а про ГОСУДАРСТВО Израиль, где славян уже наверное не меньше чем на той же Украине )))

            Отредактировано: DKerr~17:08 05.10.19
            #1163163
            • -1
              Нет аватара LAP17
              06.10.1903:36:24

              DKerr,

              1. А что, только евреи воевали в ВОВ? А мне вот кажется, что в ВОВ воевали, в основном, русские, и я могу подтвердить этот вывод цифрами, и не только цифрами о погибших. Например, боевая единица в КА считалась НЕБОЕСПОСОБНОЙ, если в ней было менее 70% личного состава русских. У вас есть такие данные по евреям? Были боевые единицы, состоящие на 70% из евреев? А ведь в СССР их проживало около 5 млн, т. е., гораздо больше чем, например, татар? Обычно в условиях войны через армию проходит до 10% населения (от ВСЕГО населения, включая стариков, женщин и детей). Так почему не 500 тыс евреев были привлечены к исполнению воинских обязанностей за все годы 2-ой мировой, а всего 125 тысяч, т. е., в 4 (ЧЕТЫРЕ) раза меньше, чем представителей любой другой национальности в СССР. К малым народам они не относились, конечно (по малым народам — до 500 тысяч) был приказ Сталина на фронт не брать).

              А почему после поездки на фронт военкор Шолохов написал письмо Сталину о том, что на фронтах евреи сидели по комитетам мира в тыловых частях, а на передних линиях он их не видел?

              2. Сионисты западной европки принесли в жертву евреев СССР и Вост. Европы, чтобы создать государство Исраэль и окупить его существование. Поинтересуйтесь, кто ДО СИХ ПОР оплачивает жизнь государства Исраэль. Если вы почитаете Тору и Талмуды, то узнаете, что такое сакральная жертва, и начнете понимать, кто и зачем устроил 2 Мировую Войну (помимо ее поводов, были еще и ее глобальбые цели в плане управления западной цивилизацией и раздербанивания богатств России/СССР). Догадайтесь с 3-х раз, кому принадлежали эти планы, и кто проплатил приход Гитлера — шабесгоя, внебрачного сына Ротшильда (главы дома Ротшильдов в Вене) к власти. Почитайте, почему банк Германии дал деньги национал-соц. партии Германии, и кто руководил этим банком. Или вы считаете, что представитель банка Германии совершенно случайно нашел на помойке некоего художника-сумасшедшего Шилькгрубера и решил профинансировать его партию (в которй тот еще и вождем-то не был), которой еще даже на политическом горизонте не было? Покажите мне такого банкира, который без всяких целей дает деньги кому-попало случайным образом.

              3. Далее, подумайте, кто и зачем создал марксизм и внедрил его в РИ, и почему партия Бундт помогла Ленину перехватить власть, Рокефеллеры профинансировали Троцкого и т. д.

              Ну как, начали о чем-то догадываться?

              Отредактировано: LAP17~03:43 06.10.19
              #1163241
              • DKerr DKerr
                06.10.1904:39:44

                Ротшильды, Рокфеллеры и еще несколько семей действительно в 19-м веке стали теневым мировым правительством основав ФРС и сделав доллар мировой валютой. Собственно то, что до сих пор называют долларом США, на самом деле уже 150 лет является долларом ФРС, то есть картеля 12 частных банков. То есть пока 7 млрд. чел. в мире деньги тем или иным образом зарабатывают эти 12 семей эти деньги просто сами эмитируют. И с тех пор они совершили множество преступлений, включая развязывание обеих мировых и множества локальных войн, приход к власти и коммунистов в России, и нацистов в Германии, десятки миллионов убитых русских, немцев, евреев, китайцев и прочих.

                Только во-первых — из этих 12 семей далеко не все еврейские, во-вторых — в современных представителях этих семей еврейства осталось вообще наверное 1/128, и в-третьих главное — Вы же ученый и понимаете, что если Ротшильды — евреи, это не значит, что все евреи — Ротшильды.

                Конечно Ротшильды используют евреев в своих манипуляциях, точно также как американцев, французов, немцев, русских и всех остальных и я тут не топлю, что евреи это союзный народ — у них свои интересы, как и у прочих народов, но наше ошибочное понимание кто на самом деле враг и что им движет будет работать только против нас самих.

                В настоящее время, я полагаю, эта компания скорее ассоциирует себя с англо-саксонской цивилизацией, хотя на самом деле для них любой народ, в том числе и американский, и еврейский — это лишь быдло, которым нужно манипулировать, чтобы оно не вышло из-под их контроля.

                Отредактировано: DKerr~09:14 06.10.19
                #1163245
                • Нет аватара LAP17
                  07.10.1904:24:35

                  DKerr,

                  это вы так полагаете, а я знаю множество фактов, которые доказывают, что около 1000 представилетей 34 семейств правящих миром ДО СИХ пор (и не с 19 века, а уже около 3000 лет, со времен Вавилона и шумерских жрецов) исповедуют крайнюю степень сатанизма, с жертвоприношениями детей. Например, Хилари Клинтон и члены ее семьи каждый год учавствуют в шабаше Момоны, устраиваемом в частном парке в Калифорнии (ни одного журналиста туда не пискают, а тех, что проникает нелегально, просто отстреливают). Туда съезжаются представители всей аристократии европки и США, как и Исраэля. Так что не надо рассказывать сказки о том, что ничего такого нет.

                  Почитайте Эдуарда Ходоса — он много книг на эту тему написал, с фактами, видео, цифрами и живыми свидетелями и адвокатами уголовных дел открытых (и висящих до сих пор) по сакральным иудейским жертвоприношениям на Украине, например.

                  #1163376
          • -1
            Нет аватара LAP17
            06.10.1903:12:55

            MusclePump,

            1. Спасибо за комплимент. За аналитический склад ума меня ценят и в моей области деятельности тоже — я физик-теоретик с 43-летним стажем.

            2. Как вы теперь понимаете, я вышла из девического возраста более 40 лет назад. Но спасибо и за этот комплимент.    

            3. За последние несколько лет я, уйдя от интенсивного преподавания в универах, наконец, разобралась в том, кто и как управляет миром, и чьими руками/преступлениями. До определенного момента мне в этом помогали работы ВП СССР (КОБ и ДОТУ, ими созданные), а также труды некоторых историков (Юрий Жуков, Андрей Фурсов, Мартиросян, и т. д. — правда, Фурсов в настоящем моменте разбирается плохо, может и специально это делает). Очень важно было узнать голые исторические факты, как они есть (а не байки КПСС-историков и марксов-лениных, по которым меня учили в СССР в универе), чтобы понимать современную политику.

            4. Удачи вам!

            #1163239
        • 3
          Нет аватара amk6606
          05.10.1908:42:23

          Не за транспортник, а за самолёт радиотехнической разведки Ил-20.

          И не спрятались, а подставили, может и специально. Радары подсветки старых С-200 в своём основном режиме не видят самолёт, если он летит поперёк луча. Для этого надо в другой режим переключать. А ракете того же комплекса курс самолёта без разницы.

          #1163094
          • 0
            Нет аватара LAP17
            06.10.1903:00:49

            amk6606,

            именно об этом я и пишу. Но они не просто подставили российский транспортник, они еще и спрятались за него, т.к. если бы не спрятались, то получили бы по зубам той ракетой, которая сбила транспортник.

            И более того — подставили СПЕЦИАЛЬНО, и сделали это не в первый раз.

            #1163237
        • 1
          Sergio Buk Sergio Buk
          05.10.1911:22:34

          А причем тут «сбили»? Сбили ранее именно турки. Летчик навелся и запустил ракету вполне осознанно и предполагая и даже желая определенный результат. А в случае с Израилем было неизвестно, будет ли вообще осуществлен сирийцами запуск ракеты. Это если пользоваться терминологией уголовного права — неосторожное преступление. Неосторожное бывает двух видов. Легкомыслие и небрежность.

          Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия (или бездей­ствия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рас­считывало на их предотвращение.

          Преступление признается совершенным по небрежности, ес­ли лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступле­ния общественно опасных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

          #1163109
          • 0
            Нет аватара LAP17
            06.10.1902:57:02

            Sergio Buk,

            1. При том, что Исраэль вполне продуманно, А НЕ ПО НЕБРЕЖНОСТИ, спровоцировал гибель самолета РФ. Никакой небрежности не было, наоборот, требуется серьезная подготовла исраэльских летчиков, чтобы так направить турецкий радар на самолет РФ. И БЫЛО ЭТО СДЕЛАНО НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ.

            2. Т. е., это не преступление по неосторожности, а ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, за что предусмотрена совсем другая статья.

            2. Интересно, почему вы так рьяно пытаетесь обелить преступление Исраэльских ВВС? Жизни российских военных вас не волнуют?

            #1163236
        • Нет аватара gerrfrost
          07.10.1912:50:36

          Господа, мне кажется, что вы свели в один случай два разных сбитых самолета.

          Турки сбили наш бомбардировщик СУ-24. Участвовал их истребитель.

          Транспортник Ил-20 — это самолет разведчик, который после еврейской подставы сбила сирийская ракета, что подтверждается материалом ссылки, которую привел ниже уважаемый foxkeys.

          С остальным согласен.

          #1163466
      • 1
        Нет аватара foxkeys
        05.10.1910:35:09

        Ну, история, вообще говоря, довольно подробно освещалась в прессе

        Да, сбили не сами израильтяне, как-бы. Но случайностью там и не пахнет, откровенная подстава.

        #1163102
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