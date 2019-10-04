Фотофакт: Россия поставила в Египет новейший загоризонтный РЛК «Резонанс-НЭ»
Судя по спутниковыми снимкам, которые опубликовал алжирский блогер KAD-GHANI, Россия поставила радиолокационную станцию дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей в Египет.
Несколько дней назад в ряде СМИ появились слухи о закупке рядом государств Ближнего Востока данного РЛК.
координаты объекта © Фото из открытых источников
РЛС дальнего обнаружения малозаметных целей метрового диапазона радиоволн с фазированной антенной решеткой «Резонанс-НЭ» предназначена для эффективного обнаружения широкого класса современных и перспективных воздушных объектов, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе изготовленные с применением технологии STEALTH, в условиях электронного противодействия и естественных помех.
Наши добрые египетские друзья выбрали отличное место для размещения «Резонанса»
Приблизительный радиус действия РЛС © Фото из открытых источников
Для сравнееия: РЛК «Резонанс-НЭ» в Иране
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