Два новых детских сада на 220 мест открыли в Воронежской области

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Новые дошкольные учреждения открылись в Воронежской области, в селе Ямное Рамонского района детский сад «Рождественский» и в г. Семилуки детский сад «Семицветик».

В здании детского сада на 220 мест в с. Ямное несколько залов для творчества. У детей будут занятия по хореографии, театральному мастерству, музыке и моделированию, а на прилегающей территории построили спортивную и несколько игровых площадок.

— Этот садик похож на замок. Он сказочный. Ребенку очень нравится. Здесь помимо здания большая современная площадка с беседками. И ей уже не терпится, когда она сможет, наконец, там поиграть, — говорят Алёна и Наталья Шибулины.

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https://vestivrn.ru/news/2019/10/04/pod-voronezhem-otkryli-novyi-detskii-sad/

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В новом детском саду на 220 мест в Семилуках оборудованы игровые комнаты, спальни, сенсорная комната, спортивный зал, информационно-библиотечный центр, кабинеты логопеда и психолога, зал рисунка, класс для изучения правил дорожного движения, музей кукол. Стоимость объекта составила 262 млн рублей.

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https://riavrn.ru/districts/semiluksky/v-semilukakh-otkryli-detskiy-sad-na-220-mest/