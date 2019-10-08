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Медучреждения

В московской больнице № 52 открылся центр по лечению заболеваний почек

 © mos.ru

Здесь будут оказывать комплексную нефрологическую помощь, обеспечивать пациентов лекарственными препаратами, а также контролировать работу других медицинских организаций столицы.

На базе городской клинической больницы № 52 открылся научно-практический центр по лечению пациентов с нефрологическими заболеваниями и патологией трансплантированной почки.

Основная задача центра — оказание комплексной нефрологической помощи пациентам с заболеваниями почек, в том числе имеющим трансплантированную почку. Также здесь будут вести городской регистр пациентов с хронической болезнью почек и обеспечивать их лекарственными препаратами. Кроме того, в центре будут контролировать нефрологическую помощь, которую предоставляют в других медицинских организациях столицы, координировать их деятельность и разрабатывать профильные рекомендации и образовательные программы.

Руководить научно-практическим центром будет главный внештатный специалист-нефролог Департамента здравоохранения Москвы Олег Котенко.

«Наша больница выбрана как база для создания Московского научно-практического нефрологического центра не случайно. Именно здесь появились первые специализированные места для нефрологических пациентов, а затем и профильное отделение, ставшее основой для всей нефрологической службы столицы. За 60 лет нами накоплен огромный опыт лечения заболеваний почек, и сейчас здесь работают сильнейшие специалисты-нефрологи.Марьяна Лысенкоглавный врач больницы № 52»

В медучреждении оказывают полный спектр помощи пациентам нефрологического профиля — от первичной поликлинической до высокотехнологичной, в том числе хирургической. В больнице есть такие отделения, как нефрореанимация, отделение хирургии для подготовки пациентов к заместительной почечной терапии, отделение патологии трансплантированной почки.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/63092073/

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Москва, нефрологический центр
  • Роман Березиков Роман Березиков
    09.10.1911:29:43

    цена проекта 85 млн. на 3 года. универсиада — 51 млрд — за 2 года. Верной дорогой идем!

    #1164023
    • Нет аватара Tamplier
      09.10.1913:06:54

      Так и бюджеты разные. Не надо путать теплое с мягким.

      #1164046
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      09.10.1914:25:30

      Для универсиады большинство затрат это и так инфрастуктура, которая потом служит людям.

      #1164072
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