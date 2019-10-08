В московской больнице № 52 открылся центр по лечению заболеваний почек

© mos.ru

Здесь будут оказывать комплексную нефрологическую помощь, обеспечивать пациентов лекарственными препаратами, а также контролировать работу других медицинских организаций столицы.

На базе городской клинической больницы № 52 открылся научно-практический центр по лечению пациентов с нефрологическими заболеваниями и патологией трансплантированной почки.

Основная задача центра — оказание комплексной нефрологической помощи пациентам с заболеваниями почек, в том числе имеющим трансплантированную почку. Также здесь будут вести городской регистр пациентов с хронической болезнью почек и обеспечивать их лекарственными препаратами. Кроме того, в центре будут контролировать нефрологическую помощь, которую предоставляют в других медицинских организациях столицы, координировать их деятельность и разрабатывать профильные рекомендации и образовательные программы.

Руководить научно-практическим центром будет главный внештатный специалист-нефролог Департамента здравоохранения Москвы Олег Котенко.

«Наша больница выбрана как база для создания Московского научно-практического нефрологического центра не случайно. Именно здесь появились первые специализированные места для нефрологических пациентов, а затем и профильное отделение, ставшее основой для всей нефрологической службы столицы. За 60 лет нами накоплен огромный опыт лечения заболеваний почек, и сейчас здесь работают сильнейшие специалисты-нефрологи.Марьяна Лысенкоглавный врач больницы № 52»

В медучреждении оказывают полный спектр помощи пациентам нефрологического профиля — от первичной поликлинической до высокотехнологичной, в том числе хирургической. В больнице есть такие отделения, как нефрореанимация, отделение хирургии для подготовки пациентов к заместительной почечной терапии, отделение патологии трансплантированной почки.