В России завершились испытания отечественной газовой турбины

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В России успешно испытывается первая «серьезная» газовая турбина мощностью 110 МВт, которая была полностью разработана отечественными конструкторами.

Новая турбина успешно прошла два этапа испытаний. Так, в мае закончились стендовые испытания ГТД-110, и машина была введена в опытно-промышленную эксплуатацию на энергоблоке Ивановских ПГУ. На данный момент ГТД-110М отработала в энергосистеме три тысячи часов.

Газовая турбина мощностью 110 МВт разработана и создана в ходе реализации совместного проекта Группы РОСНАНО, ПАО «ОДК-Сатурн» и «Интер РАО». В 2021 году будет запущено серийное производство этих установок на базе «Ростеха».

В настоящее время Россия занимается выполнением масштабной программы, предусматривающей совершенствование тепловых электростанций. Она рассчитана на 2022-2031 годы и оценивается в 1,9 трлн рублей. При этом, чтобы в значительной мере сократить влияние иностранных поставщиков, в программе предусмотрели использование преимущественно российского оборудования.

Разработчики, дорабатывая машину, повысили мощность двигателя до 115 МВ. Кроме того, им удалось поднять КПД с первоначальных 35,5% до 37%, а в составе парогазовой установки этот показатель увеличился до 52%. Соответственно, при действующих тарифах такой блок способен работать на оптовом рынке с прибылью.

Сейчас рассматривается вопрос, касающийся организации серийного производства этой турбины. Для реализации этой цели создается кооперация широкого пула производителей. База будет сосредоточена в рамках «Ростех», однако при этом будут привлекаться государственные и частные компании. Для того, чтобы три двигателя прошли затратный по времени цикл испытаний ресурсного характера, необходимо произвести еще два двигателя. Далее можно переходить к серийному выпуску.

Если машина окажется достаточно эффективной и безопасной, ее оставят в промышленной эксплуатации, после чего можно будет переходить к ее серийному производству.