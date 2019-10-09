Добавить статью
Лого Сделано у нас
Энергетика и ТЭК

В России завершились испытания отечественной газовой турбины

 © argumenti.ru

В России успешно испытывается первая «серьезная» газовая турбина мощностью 110 МВт, которая была полностью разработана отечественными конструкторами.

Новая турбина успешно прошла два этапа испытаний. Так, в мае закончились стендовые испытания ГТД-110, и машина была введена в опытно-промышленную эксплуатацию на энергоблоке Ивановских ПГУ. На данный момент ГТД-110М отработала в энергосистеме три тысячи часов.

Газовая турбина мощностью 110 МВт разработана и создана в ходе реализации совместного проекта Группы РОСНАНО, ПАО «ОДК-Сатурн» и «Интер РАО». В 2021 году будет запущено серийное производство этих установок на базе «Ростеха».

В настоящее время Россия занимается выполнением масштабной программы, предусматривающей совершенствование тепловых электростанций. Она рассчитана на 2022-2031 годы и оценивается в 1,9 трлн рублей. При этом, чтобы в значительной мере сократить влияние иностранных поставщиков, в программе предусмотрели использование преимущественно российского оборудования.

Разработчики, дорабатывая машину, повысили мощность двигателя до 115 МВ. Кроме того, им удалось поднять КПД с первоначальных 35,5% до 37%, а в составе парогазовой установки этот показатель увеличился до 52%. Соответственно, при действующих тарифах такой блок способен работать на оптовом рынке с прибылью.

Сейчас рассматривается вопрос, касающийся организации серийного производства этой турбины. Для реализации этой цели создается кооперация широкого пула производителей. База будет сосредоточена в рамках «Ростех», однако при этом будут привлекаться государственные и частные компании. Для того, чтобы три двигателя прошли затратный по времени цикл испытаний ресурсного характера, необходимо произвести еще два двигателя. Далее можно переходить к серийному выпуску.

Если машина окажется достаточно эффективной и безопасной, ее оставят в промышленной эксплуатации, после чего можно будет переходить к ее серийному производству.
Источник: https://tagilcity.ru/news/society/0...niya-otechestvennoy-gazovoy-turbiny

"Ростех",
  • Нет аватара alex_uns
    09.10.1917:08:51

       

    #1164108
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    09.10.1917:56:17

    В добрый путь. Мы все этого долго ждали.

    #1164123
  • Наталья Аникина
    09.10.1918:01:02

    Эта турбина должна заместить сименсовские, типа тех, что стоят в Крыму?

    #1164125
    • Human RS Human RS
      09.10.1918:04:03

      Да.

      #1164127
    • Letun Letun
      09.10.1918:04:23

      Сименс, чтобы не потерять российский рынок, готова передать 100% РКД на свои ГТД. Посмотрим — что будет.

      #1164128
      • Clausson Clausson
        09.10.1918:46:13

        готова передать 100%

        уже дали реверс — жалуются, что их мочат по политической линии.

        Отредактировано: Clausson~18:51 09.10.19
        #1164145
    • Clausson Clausson
      09.10.1918:50:54

      Эта турбина должна заместить сименсовские

      Не вполне, но да.

      Siemens SGT5-2000E КПД нетто 53,3% - 187 МВт

      Отредактировано: Clausson~18:51 09.10.19
      #1164148
      • Нет аватара cheri
        09.10.1919:35:47

        Siemens SGT5-2000E КПД нетто 53,3% - 187 МВт

        ну у этой тоже неплохо — 52%

        Отредактировано: cheri~19:36 09.10.19
        #1164165
      • Константин Киселев Константин Киселев
        09.10.1920:39:01

        КПД И МОЩНОСТЬ ДЯДЕНЬКИ КАПИТАЛИСТЫ ВСЕГДА ПОВЫШАЮТ В СВОЮ ПОЛЬЗУ.

        ПРОВЕРЕННО НА СВОЁМ ГОРБУ.   

        #1164182
        • Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов
          09.10.1921:18:10

          Эт, точно! Бизнес однако. В конкурентной борьбе все средства хороши. На себя надо рассчитывать и триллион с гаком, нашему машиностроению, а с ним и бюджету, уж точно лишними не будут. А совесть понятие внеэкономическое. С уважением к сообществу.

          Отредактировано: Валерий Кузнецов~21:18 09.10.19
          #1164193
    • Нет аватара Veteran
      10.10.1901:11:25

      Не совсем так !

      ГТД-110 мощностью в 110 МВт — это самая мощная газовая турбина России!

      В Крыму установлены турбины Сименс V94.2(SGT5-2000E) ГТЭ-160 мощностью 160 МВт позволяющие комплектование в состав ПГУ и получение мощности в смешанном цикле 235 МВт.

      КПД — 33,5% (при работе на природном газе) с температурой газа перед турбиной 1060 оС, степень сжатия компрессора — 11.

      Самая большая турбина Сименс это

      газовая турбина Siemens SGT5-8000H имеет выходную мощность 450 МВт в простом цикле или 665 МВт в смешанном и КПД 61% ее вес 440 тонн, длина рекордной турбины составляет 13 метров, высота — 5 метров.

      #1164237
  • Наталья Аникина
    09.10.1918:25:19

    Если запустят в производство, можно будет их поставлять подсанкционным странам вроде Ирана. Ну или просто тем, кому денег на Сименс не хватает.

    #1164135
    • Нет аватара Zzepp
      09.10.1918:37:35

      В Иране есть Mapna, которая выпускает турбины по лиценизии Siemens   .

      #1164141
  • Нет аватара vitas
    09.10.1919:12:03

             

    #1164158
  • Нет аватара Штехель
    09.10.1921:18:16

    ой как неудобно получилось — компания под патронатом многими не любимого Чубайса, участвовала в таком важном для страны проекте. И блин похоже успешно.

    #1164194
    • Иван Келарев
      09.10.1921:40:16

      Извините, если государство вбухало в Роснано такую кучу средств, можно наконец от нее не убытки, а какую-то пользу получить? Чубайс как был со времен ваучерной приватизации убыточным для страны менеджером, так им и остался. А вообще то турбину делает Ростех во главе с Чемезовым, которого столь нелюбят либералы.

      #1164201
      • Нет аватара Штехель
        10.10.1900:35:39

        ничего нового все по той же методичке … жаль

        #1164227
    • Нет аватара alex_uns
      09.10.1923:20:49

      участвовала в таком важном для страны проекте

      Участвовала как акционер. А сама Роснано — это не капиталист Чубайс, заработавший тяжким трудом на своем горбу деньги на Роснано, а бывшая государственная компания, успешно сосущая деньги из государства.

      #1164217
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    09.10.1923:18:19

    На данный момент ГТД-110М отработала в энергосистеме три тысячи часов.

    3000 часов или 125 дней это её ресурс?

    #1164215
    • Нет аватара EviLOne
      10.10.1901:06:47

      представь себе, даже работу 125 дней надо подтвердить. Все начинают с малого.

      #1164234
  • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
    10.10.1900:02:33

    А в советское время такой мощности турбины где делали? В Харькове?

    #1164221
    • Нет аватара Veteran
      10.10.1901:16:56

      ГТД 110 изготовлялась в Николаеве «Зоря» еще в начале 90х и были установлены на Рязанской и Ивановской ТЭС, но долго не проработали!

      #1164240
  • Нет аватара EviLOne
    10.10.1901:08:15

    Уж умеете порадовать, спору нет. Огромные поздравления всем участвовавшим в работе над турбиной!

    #1164235
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,