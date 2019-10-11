В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» добыта первая ямальская нефть

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На Западно-Таркосалинском газовом промысле (ЗТГП) ООО «Газпром добыча Ноябрьск» началась опытно-промышленная эксплуатация нефтяной залежи месторождения. Это новая страница и для добывающего подразделения компании, и для предприятия в целом: ранее на ямальских промыслах извлекали из недр исключительно газ и газовый конденсат.

В настоящее время в рамках реализации проекта осуществляется бурение еще одной скважины и отсыпка третьей по счету кустовой площадки.

Напомним, что разработка сеноманских залежей ведется на ЗТГП с 1996 года. Спустя шесть лет была начата добыча газа и газового конденсата из нижнемеловых залежей. И вот — новый этап, который завершится в будущем году вводом в эксплуатацию нефтяного промысла.

К тому моменту на Западно-Таркосалинском месторождении будут построены кустовые площадки с нефтяными скважинами, создана сеть коммуникаций, в числе которых нефтесборные шлейфы, автодороги, линии электропередачи. Производственная инфраструктура будет включать в себя мобильную установку подготовки нефти (МУПН) и наливную эстакаду для отгрузки нефти в автотранспорт, а также газопровод для транспорта попутного нефтяного газа от МУПН до установки комплексной подготовки газа.

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Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4000 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.