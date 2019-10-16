Открыта крупнейшая электроподстанция Новой Москвы

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Запущена новая электроподстанция «Хованская» ПАО «МОЭСК» («Россети Московский регион»). Она стала самым крупным питающим центром ТиНАО. Трансформаторная мощность новой подстанции достигает 700 МВА.

Подстанция «Хованская» на 50% увеличивает мощности в целом энергетической инфраструктуры района. Подстанция построена полностью на отечественных технологиях, из отечественного оборудования.

Мощности новой подстанции равны половине всех мощностей, которые уже есть в ТиНАО. Эти мощности уже полностью зарезервированы и законтрактованы. Это говорит о большой инвестиционной привлекательности территории. Очень важно, что к этой подстанции подключена крупнейшая в Москве клиника, которая находится в стадии завершения строительства первой очереди. Без этой подстанции невозможно было бы строительство метрополитена, который придет в Троицк. Без этой подстанции невозможно комплексное развитие территории.

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Строить электроподстанцию начали в марте 2018 года и закончили в сентябре 2019-го. Она находится южнее деревни Сосенки, вблизи примыкания к Калужскому шоссе автодороги на поселок Воскресенское.

Созданный резерв мощности обеспечит подключение новых потребителей в течение ближайших 15-20 лет.

С вводом «Хованской» решатся вопросы по снятию ограничения на присоединение к расположенным на территории ТиНАО подстанциям «Передельцы», «Теплый Стан», «Летово», «Десна», «Марьино», «Леоново» и «Троицкая». Подстанция укомплектована оборудованием, произведенным в России.

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