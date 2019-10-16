Открыта крупнейшая электроподстанция Новой Москвы
Запущена новая электроподстанция «Хованская» ПАО «МОЭСК» («Россети Московский регион»). Она стала самым крупным питающим центром ТиНАО. Трансформаторная мощность новой подстанции достигает 700 МВА.
Подстанция «Хованская» на 50% увеличивает мощности в целом энергетической инфраструктуры района. Подстанция построена полностью на отечественных технологиях, из отечественного оборудования.
Мощности новой подстанции равны половине всех мощностей, которые уже есть в ТиНАО. Эти мощности уже полностью зарезервированы и законтрактованы. Это говорит о большой инвестиционной привлекательности территории. Очень важно, что к этой подстанции подключена крупнейшая в Москве клиника, которая находится в стадии завершения строительства первой очереди. Без этой подстанции невозможно было бы строительство метрополитена, который придет в Троицк. Без этой подстанции невозможно комплексное развитие территории.
Строить электроподстанцию начали в марте 2018 года и закончили в сентябре 2019-го. Она находится южнее деревни Сосенки, вблизи примыкания к Калужскому шоссе автодороги на поселок Воскресенское.
Созданный резерв мощности обеспечит подключение новых потребителей в течение ближайших 15-20 лет.
С вводом «Хованской» решатся вопросы по снятию ограничения на присоединение к расположенным на территории ТиНАО подстанциям «Передельцы», «Теплый Стан», «Летово», «Десна», «Марьино», «Леоново» и «Троицкая». Подстанция укомплектована оборудованием, произведенным в России.
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