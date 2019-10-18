На АО «Авиастар-СП» завершено выполнение плановых доработок Ил-76МД-90А

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На Ульяновском авиастроительном предприятии АО «Авиастар-СП» завершено выполнение плановых доработок на образце модернизированного транспортного самолета Ил-76МД-90А (заводской номер 0102) по результатам первого этапа государственных совместных испытаний (ГСИ), а также по результатам проведения начального этапа заводских летных испытаний.

— В ходе выполнения плановых доработок некоторое оборудование и системы на летном образце претерпели существенные изменения, — говорит директор программ Ил-76 и Ил-112 В в АО «Авиастар-СП» Валерий Токарев. — в целом проделан большой объем работ.

После выполнения заводских летных испытаний в Ульяновске самолет продолжит проведение второго этапа государственных совместных испытаний. Из Международного аэропорта «Ульяновск-Восточный» он совершит перелет в г. Жуковский на базу ПАО «Ил».

Контракт в интересах Минобороны России на производство тяжелых транспортников Ил-76МД-90А Дивизион транспортной авиации ОАК выполняет на производственной площадке АО «Авиастар-СП» в Ульяновске. Разработчиком воздушного судна является ПАО «Ил». Сейчас в производстве АО «Авиастар-СП» в разной степени готовности находятся сразу несколько машин данной модификации. В этом году завод передал в эксплуатацию три серийных воздушных судна. Производственная программа 2019 года предусматривает строительство и передачу заказчику еще двух машин.