Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

На АО «Авиастар-СП» завершено выполнение плановых доработок Ил-76МД-90А

 © www.aviastar-sp.ru

На Ульяновском авиастроительном предприятии АО «Авиастар-СП» завершено выполнение плановых доработок на образце модернизированного транспортного самолета Ил-76МД-90А (заводской номер 0102) по результатам первого этапа государственных совместных испытаний (ГСИ), а также по результатам проведения начального этапа заводских летных испытаний.

— В ходе выполнения плановых доработок некоторое оборудование и системы на летном образце претерпели существенные изменения, — говорит директор программ Ил-76 и Ил-112 В в АО «Авиастар-СП» Валерий Токарев. — в целом проделан большой объем работ.

После выполнения заводских летных испытаний в Ульяновске самолет продолжит проведение второго этапа государственных совместных испытаний. Из Международного аэропорта «Ульяновск-Восточный» он совершит перелет в г. Жуковский на базу ПАО «Ил».

Контракт в интересах Минобороны России на производство тяжелых транспортников Ил-76МД-90А Дивизион транспортной авиации ОАК выполняет на производственной площадке АО «Авиастар-СП» в Ульяновске. Разработчиком воздушного судна является ПАО «Ил». Сейчас в производстве АО «Авиастар-СП» в разной степени готовности находятся сразу несколько машин данной модификации. В этом году завод передал в эксплуатацию три серийных воздушных судна. Производственная программа 2019 года предусматривает строительство и передачу заказчику еще двух машин.
Источник: https://www.aviastar-sp.ru/press_center/company_news/5119/

  • fram
  • 3
Ил-76МД-90А, Авиастар-СП, Ульяновск
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    18.10.1911:09:17

    Производственная программа 2019 года предусматривает строительство и передачу заказчику еще двух машин.

    Имхо, не успеют уже передать 0203 и 0204 до конца года. Сильно сомневаюсь, что 0204 вообще поднимут до конца декабря, в лучшем случае выкатят и передадут на ЛИС.

    Как это ни прискорбно, Авиастар-СП 6-й год подряд не может осилить производство более двух Ил-76/78 в год.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~12:43 18.10.19
    #1165800
    • Нет аватара Инженер2015
      18.10.1913:03:38

      машины буду построенны, займет это год больше или меньше…большой разницы нет

      какой смысл увеличивать быстрыми темпами производство, если заказ всего на несколько десяток?

      #1165820
      • Нет аватара Юрген
        18.10.1913:23:09

        Смысл в том, что по планам в этом году была сдача 5 самолетов. В следующем — 6 самолетов. Когда заказчик ставит сроки, он хочет результата к указанному сроку, а не «да какая разница, пятилеткой раньше, пятилеткой позже».

        Отредактировано: Юрген~13:23 18.10.19
        #1165825
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,