В Пензе открыто движение по новой развязке на трассе М5

© m5-ural.ru

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что на 633-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» в Пензе движение транспорта открыто по новой эстакаде. Водители, следующие по улице Островной, могут беспрепятственно выезжать на М-5 в обоих направлениях без пересечений с транспортными средствами, двигающимися по федеральной трассе.

В настоящее время на объекте в рамках проекта продолжаются укрепительные работы, устройство искусственного электроосвещения и шумозащитных экранов, установка дорожных знаков, нанесение разметки.

Срок ввода объекта в эксплуатацию — ноябрь 2019 года.