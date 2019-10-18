В Пензе открыто движение по новой развязке на трассе М5
Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что на 633-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» в Пензе движение транспорта открыто по новой эстакаде. Водители, следующие по улице Островной, могут беспрепятственно выезжать на М-5 в обоих направлениях без пересечений с транспортными средствами, двигающимися по федеральной трассе.
В настоящее время на объекте в рамках проекта продолжаются укрепительные работы, устройство искусственного электроосвещения и шумозащитных экранов, установка дорожных знаков, нанесение разметки.
Срок ввода объекта в эксплуатацию — ноябрь 2019 года.
Источник: http://m5-ural.ru/?p=4860
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