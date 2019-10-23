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На «ЗиО-Подольске» изготовили уникальное оборудование для комплекса «Ямал СПГ» — витые теплообменники для низкотемпературной переработки природного газа по новой технологии «Арктический каскад».

Подобного оборудования в России раньше не делали. Локализация его производства в стране значительно снизит стоимость СПГ-проектов.

В конце сентября «ЗиОПодольск» отправил на завод по сжижению природного газа в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа емкость мгновенного испарения и пять испарителей этана. Это теплообменники витого типа. Благодаря витой конструкции в таких аппаратах значительная площадь теплообменной поверхности — порядка 2 тыс. м2 в каждом устройстве. А значит, их КПД существенно выше, чем у других теплообменников. «Витые аппараты — новинка в нашей производственной линейке», — отмечает начальник конструкторского отдела по газонефтехимии «ЗиО-Подольска» Роман Султанов.

Российские производители сжиженного природного газа применяют в основном зарубежные технологии и оборудование — разработки компаний Air Products, Shell, Linde и ConocoPhillips. Весной 2018 года «Новатэк» получил российский патент на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад». Она отличается от других технологий СПГ тем, что основана на использовании арктического климата.

Большинство схем по сжижению природного газа разработаны для экваториального климата. На первом этапе охлаждения они предполагают использование пропана в качестве хладагента. По технологии «Арктический каскад» вместо пропана будут использовать холодный воздух. На втором этапе охлаждения — вместо этилена этан. Его отделяют от природного газа прямо на месте и сжижают с использованием азота, а затем применяют для получения СПГ.

Сжижение по новой технологии требует меньше энергоресурсов, дорогостоящего оборудования, нет необходимости в закупках хладагентов. В «Новатэке» ожидают, что применение «Арктического каскада» уменьшит стоимость сжижения природного газа на 30 %.

Компания намерена добиться 100 % локализации в России производства всего оборудования, которое требуется для новой технологии. В таком случае российские производители СПГ смогут уменьшить зависимость от западных технологий, а также снизить стоимость проектов на этапе капитального строительства и дальнейшего технического обслуживания.

«ЗиО-Подольск» получил один из первых заказов на производство оборудования для опытно-промышленной линии завода «Ямал СПГ» по технологии «Арктический каскад». Над заказом работали больше года.

Для изготовления витых теплообменников специалисты конструкторского отдела нестандартного оборудования разработали специальный стенд. Ведущий инженер-конструктор этого отдела Сергей Гаврилов рассказывает: «Теплообменник витого типа представляет собой совокупность концентрических змеевиков, прочно зафиксированных на головках и закрытых стальным защитным кожухом. Обмен теплом в устройстве происходит за счет движения рабочей жидкости в трубах и межтрубном пространстве. Разработанный нами стенд позволяет быстро выполнять навивку змеевика, оперативно вносить корректировки параметров спирали в зависимости от особенностей конструкции теплообменников и порядкового номера навиваемого ряда».

Часть специалистов разрабатывала и корректировала конструкцию роликовых опор, на которых вращается корпус теплообменника, и оправки, где осуществляется навивка трубных пучков. Установку для навивки разрабатывали другие инженеры. Навивка происходит при вращении оправки и перемещении намоточного устройства по двум направляющим. «Требовалось изготовить простую, легкую и удобную установку, и с этой задачей мы справились», — отмечает Сергей Гаврилов.

Навивка трубных пучков стала одним из самых сложных этапов изготовления теплообменников. В каждом аппарате по 4,5 тыс. труб. «Устройств такой конструкции еще никто не делал, мы первопроходцы, в этом и вся сложность», — говорит начальник бюро отдела главного технолога Юрий Степанов.

При выполнении заказа на заводе отработали новые технологии сварки. Специалисты отдела главного сварщика аттестовали их и получили от Национального агентства контроля сварки право использовать эти технологии в течение четырех лет. «Мы уже сейчас работаем над их усовершенствованием, получили образцы новых сварочных материалов, будем осваивать сварку с применением порошковой проволоки, — поясняет главный сварщик Александр Морозов. — Скорость такой сварки сравнима с автоматической, а качество выше в 2-2,5 раза. Процент брака будет минимальным. А для нас это критически важный параметр безопасности».

Испарители этана, изготовленные на «ЗиО-Подольске», рассчитаны на разные условия эксплуатации: тепловую нагрузку, температуру и давление. Два аппарата высокого давления, два — низкого, один — среднего. Кроме пяти испарителей для проекта «Ямал СПГ» завод изготовил емкость мгновенного испарения, в которой образуется конечный продукт — сжиженный природный газ. Из емкости его будут перекачивать в резервуары для хранения с помощью погружных насосов, которые изготовило ОКБМ им. Африкантова.

«Я буду считать проект завершенным, когда наше оборудование в составе огромного комплекса „Ямал СПГ“ выйдет на требуемый технологический режим эксплуатации», — говорит Роман Султанов. Пуск опытно-промышленной линии по технологии «Арктический каскад» запланирован на конец декабря. Мощность будет небольшая — 0,9 млн т СПГ в год. Но этого вполне достаточно, чтобы проверить технологию в деле и, если возникнет необходимость, внести в проект изменения. А уже более мощные линии могут стать базовыми для следующего проекта — завода по сжижению газа «Арктик СПГ 2», что обещает «ЗиО-Подольску» новые заказы.