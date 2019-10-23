Спорткомплекс, рассчитанный на 20 видов спорта, ввели в эксплуатацию в Одинцово

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В Одинцовском городском округе в с.п. Жаворонковское введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Жаворонки».

Данный спортивный комплекс изначально имел другое предназначение и узкую специализацию, отражённую в прежнем названии — «Центр акробатического рок-н-ролла». Однако, в этом году было принято решение о его переименовании и расширении специализации на более чем 20 видов спорта: гимнастика, акробатика, спортивные танцы, плавание, общая физическая подготовка и пр.

Сюда смогут ходить и дети, и взрослые спортсмены. Кроме того, в спорткомплексе предусмотрено общежитие для спортсменов, где они смогут расположиться во время соревнований.