Россия поставила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

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Россия установила в Арктике третий радар «Резонанс-Н», который способен обнаруживать объекты, изготовленные по технологии «стелс», а также гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщил генеральный директор Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко. По его словам, новый такой радар установлен на архипелаге Новая Земля и заступит на боевое дежурство в ноябре 2019 года.

«Станция уже включена, настроена и готова к боевому применению», — сказал Назаренко. Он добавил, что сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна принять объект, а затем передать в состав ПВО Северного флота.