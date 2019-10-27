В Ярославской области вдвое увеличилась посевная площадь масличных культур

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Посевная площадь масличных культур — рапса, сурепицы, горчицы — в этом году в регионе увеличена почти вдвое — до 790 гектаров.

В прошлом году валовый сбор масличных культур составил 237,2 тонны, в этом прогнозировалось собрать больше тысячи тонн. При этом за счет работы с сортовыми семенами ежегодно растет урожайность культур: в 2015 году она составляла всего 1,3 центнера с гектара, в этом году, по предварительным оценкам, этот показатель — до 15 центнеров на гектар.АПК

Одной из мер господдержки в отношении масличных культур является субсидия на возмещение 20% стоимости семян. Кроме того, предприятия АПК могут воспользоваться компенсацией до 20% затрат на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования, а также получить технику на льготных условиях через систему областного лизинга. Возможна поддержка в виде займа под 7,25% годовых для пополнения оборотных средств через фонд развития промышленности и агропромышленный фонд Ярославской области.