Центр гребли на байдарках и каноэ открыт в Воронеже

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Центр гребли на байдарках и каноэ является целостным комплексом специально сконструированных и оборудованных сооружений на суше и воде, позволяющим осуществлять круглогодичный учебно-тренировочный процесс и специализированные физкультурно-спортивные мероприятия по гребле. Соревновательная база Центра включает в себя гребную дистанцию на 1 тыс. метров, эллинги на 1000 лодок, временные и постоянные сооружения, трибуны на 400 мест, финишную и стартовые вышки. Спортивный объект соответствует требованиям Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ и международной федерации и подходит для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

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В зале гребных тренажеров запланировано круглогодичное проведение тренировочных и соревновательных мероприятий по специальной (гребля на гребных тренажерах) и общефизической подготовке (силовые упражнения на различные группы мышц). Проект предусматривает автостоянку на 160 машиномест и стоянку для автоконструкций, перевозящих спортивные лодки вместимостью 50 мест. После ввода в эксплуатацию Центра гребли на байдарках и каноэ на спортивной базе объекта запланировано разместить государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Спортивную школу олимпийского резерва № 6», отделение гребли на байдарках и каноэ. Сам спортивный объект будет находиться на балансе государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Спортсооружения». В новом Центре запланировано проведение тренировочных мероприятий с 483 спортсменами — гребцами. С ними будут работать 27 тренеров спортивной школы.

Для проведения тренировочных и соревновательных мероприятий на воде (с марта по ноябрь) будет задействованы шесть эллингов. В одном запланировано размещение командных байдарок и каноэ (двойки, четверки, семерки). В четырех эллингах разместятся 600 лодок спортивной школы. Еще один эллинг будут отдавать в аренду для размещения лодок сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ.

По согласованию с Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ направил предложение в Министерство спорта РФ о включении в Календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий проведение в 2020 году в г. Воронеже на базе Центра гребли на байдарках и каноэ следующих спортивных мероприятий:

Чемпионат России (мужчины, женщины) с 26 июня по 1 июля 2020 г., кол-во участников — 800 чел.; Первенство России (юноши, девушки до 17 лет) с 18.08 по 25.08 2020 г., кол-во участников — 500 чел.; Всероссийские соревнования (юноши, девушки до 15 лет) с 18.08 по 25.08 2020 г., кол-во участников — 400 чел.

Помимо тренировок спортивной школы олимпийского резерва, на площадке запланировано проведение спортивных тренировочных сборов сборной команды России.

Помимо Центра, в состав спортивного кластера входят футбольный манеж, ледовая арена и ФОК. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса планируется проведение тренировочных и соревновательных мероприятий по баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону, спортивной борьбе государственных и муниципальных спортивных школ.