Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» готовится к вселению экипажа
На судне продолжается зашивка помещений, каюты и кубрики комплектуются мебелью, в медицинский блок устанавливается специальное оборудование. На «Боброве» принято топливо, проводятся испытания котла термальной жидкости и аварийного дизельгенератора, завершена окраска цистерн, проведены их испытания на герметичность, выполняются пробные пуски вентиляторов и насосов.
Строители предъявляют 179-му Военному представительству Минобороны России помещения заказа, противопожарные системы и аварийное имущество, демонстрируют работу средств громкоговорящей связи и аварийно-предупредительной сигнализации.
«Всеволод Бобров» — второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» вступило в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северный флот в 2018 году и уже успешно совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.
Судно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м. Проект модернизирован — на «Боброве» усилена палуба, судно будет оборудовано дополнительными приспособлениями, в том числе грейфером для погрузки сыпучих грузов.
Основные характеристики проекта 23120:
• длина — 95 м;
• ширина — 22 м;
• осадка — 9 м;
• скорость — 18 узлов
• водоизмещение — 9 500 т;
• дальность плавания — 5 000 морских миль;
• автономность — около 60 суток;
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