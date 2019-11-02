Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» готовится к вселению экипажа

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На судне продолжается зашивка помещений, каюты и кубрики комплектуются мебелью, в медицинский блок устанавливается специальное оборудование. На «Боброве» принято топливо, проводятся испытания котла термальной жидкости и аварийного дизельгенератора, завершена окраска цистерн, проведены их испытания на герметичность, выполняются пробные пуски вентиляторов и насосов.

Строители предъявляют 179-му Военному представительству Минобороны России помещения заказа, противопожарные системы и аварийное имущество, демонстрируют работу средств громкоговорящей связи и аварийно-предупредительной сигнализации.

«Всеволод Бобров» — второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» вступило в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северный флот в 2018 году и уже успешно совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.

Судно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м. Проект модернизирован — на «Боброве» усилена палуба, судно будет оборудовано дополнительными приспособлениями, в том числе грейфером для погрузки сыпучих грузов.

Основные характеристики проекта 23120:

• длина — 95 м;

• ширина — 22 м;

• осадка — 9 м;

• скорость — 18 узлов

• водоизмещение — 9 500 т;

• дальность плавания — 5 000 морских миль;

• автономность — около 60 суток;