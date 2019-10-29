На заводе «СтанкоМашСтрой» в Пензе начато строительство третьего цеха
Третий цех предприятия обретает очертания современного производственного здания. Уже завершены работы по возведению металлического каркаса, установлены подкрановые пути и мостовой кран. Также рабочие перекрыли крышу профнастилом по всей площади, и в настоящее время приступили к следующему этапу строительства — креплению сэндвич-панелей на металлический каркас.
Работы ведутся согласно графику и уже в следующем году новый производственный корпус площадью 854 квадратных метра будет введен в эксплуатацию. Он позволит компании «СтанкоМашСтрой» существенно нарастить объемы выпускаемого металлообрабатывающего оборудования.
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