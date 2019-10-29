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Авиация

Авиабаза ЗВО получила уникальный тренажер для истребителей Су-30СМ

 © tvzvezda.ru

Тренажер изготовлен по заказу Министерства обороны РФ на Иркутском авиационном заводе.

Оборудование позволяет проводить восьмичасовые полеты на реальной шестиметровой кабине истребителя. Уникальная система визуализации полета встроена в кабину, а эффект присутствия создают сферический экран с затемненным пространством и аудиосистема. Полезная площадь экрана закрывает 240 градусов обзора и позволяет погрузить пилота в процесс пилотирования и выполнения летного задания.

Тренажер оборудован шестью проекторами, в то время как на комплексах предыдущих поколений их в два раза меньше. Технические возможности оборудования позволяют отрабатывать в тренажерном режиме все задачи, которые приходится решать в полете пилоту.

В начале ноября тренажерный комплекс будет лицензирован и введен в эксплуатацию для летчиков оперативно-тактической авиации Западного военного округа.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201910291618-i7GU9.html

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Су-30СМ, ЗВО, Курск
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