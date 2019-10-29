Авиабаза ЗВО получила уникальный тренажер для истребителей Су-30СМ
Тренажер изготовлен по заказу Министерства обороны РФ на Иркутском авиационном заводе.
Оборудование позволяет проводить восьмичасовые полеты на реальной шестиметровой кабине истребителя. Уникальная система визуализации полета встроена в кабину, а эффект присутствия создают сферический экран с затемненным пространством и аудиосистема. Полезная площадь экрана закрывает 240 градусов обзора и позволяет погрузить пилота в процесс пилотирования и выполнения летного задания.
Тренажер оборудован шестью проекторами, в то время как на комплексах предыдущих поколений их в два раза меньше. Технические возможности оборудования позволяют отрабатывать в тренажерном режиме все задачи, которые приходится решать в полете пилоту.
В начале ноября тренажерный комплекс будет лицензирован и введен в эксплуатацию для летчиков оперативно-тактической авиации Западного военного округа.
Читайте также...
- Звено Су-30СМ совершает перелет с Иркутского авиазавода на аэродром постоянного базирования
- Авиаполк под Курском принял первую партию Су-30СМ для второй эскадрильи этих истребителей
- Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов в Сирии