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Армия и Флот

Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию

 © icdn.lenta.ru

Беспилотник «Орион» поступил в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, до этого БПЛА прошел испытания в Сирии. В частности, в ударном варианте беспилотник, способный нести до четырех ракет, успешно поразил все цели.

По завершении опытной эксплуатации будет принято решение о запуске серии и принятии аппарата на вооружение.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета. На глобальном рынке его конкурентами являются, прежде всего, американский Predator, израильский Heron и ряд китайских систем.
Источник: https://lenta.ru/news/2019/11/01/orion/

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БПЛА, ОРИОН, ВКС, всех победим
  • Нет аватара vlTepes
    01.11.1910:22:29

    В частности, в ударном варианте беспилотник, способный нести до четырех ракет, успешно поразил все цели.

    Ого. Какие же ракеты Орлан может нести?

    #1168694
    • Нет аватара Юрген
      01.11.1910:33:06

      Есть такие малогабаритные бомбы и ракеты специально для беспилотников, массой 50 кг. Их в этом году показывали, новость тут была, найти не могу.

      #1168696
  • Нет аватара Юрген
    01.11.1910:33:26

    Анонимный источник…

    #1168698
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