Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию
Беспилотник «Орион» поступил в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, до этого БПЛА прошел испытания в Сирии. В частности, в ударном варианте беспилотник, способный нести до четырех ракет, успешно поразил все цели.
По завершении опытной эксплуатации будет принято решение о запуске серии и принятии аппарата на вооружение.
«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета. На глобальном рынке его конкурентами являются, прежде всего, американский Predator, израильский Heron и ряд китайских систем.
Источник: https://lenta.ru/news/2019/11/01/orion/
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