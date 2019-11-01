Беспилотник «Орион» поступил в российскую армию

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Беспилотник «Орион» поступил в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, до этого БПЛА прошел испытания в Сирии. В частности, в ударном варианте беспилотник, способный нести до четырех ракет, успешно поразил все цели.

По завершении опытной эксплуатации будет принято решение о запуске серии и принятии аппарата на вооружение.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета. На глобальном рынке его конкурентами являются, прежде всего, американский Predator, израильский Heron и ряд китайских систем.