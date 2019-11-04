В Чувашии открыт детский сад на 220 мест
24 июня, в День Республики, состоялась торжественная церемония открытия дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в микрорайоне Соляное.
Дошкольное образовательное учреждение «Росинка» рассчитано на 10 групп. На территории детского сада предусмотрено 10 игровых площадок, оборудованных современными игровыми и спортивными конструкциями.
Детский сад «Росинка» построила строительная фирма ООО «ТРЕСТ-11». Руководитель предприятия Владимир Грачев сообщил, что строительство объекта началось в июле прошлого года.
Читайте также...
- Первую очередь нового молочного комплекса открыли в Чувашии
- Поволжье молочное (4 фермы открылись в Татарстане, Чувашии, Мордовии)
- Новости здравоохранения
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!