В Чувашии открыт детский сад на 220 мест

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24 июня, в День Республики, состоялась торжественная церемония открытия дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в микрорайоне Соляное.

Дошкольное образовательное учреждение «Росинка» рассчитано на 10 групп. На территории детского сада предусмотрено 10 игровых площадок, оборудованных современными игровыми и спортивными конструкциями.

Детский сад «Росинка» построила строительная фирма ООО «ТРЕСТ-11». Руководитель предприятия Владимир Грачев сообщил, что строительство объекта началось в июле прошлого года.

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