Аэропорт Симферополя побил свой рекорд по количеству пассажиров

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С начала года аэропорт Симферополя обслужил почти пять миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что за весенне-летний период аэропорт обслужил около четырех миллионов человек. По сравнению с данными за 2018 год, эта цифра выросла на 40 тысяч пассажиров.

Пик пассажиропотока был зафиксирован 10 августа. Тогда воздушная гавань за день обслужила более 34 тыс человек — это абсолютный рекорд за последние три года.

Кроме этого, в пресс-службе отметили, что в летний сезон аэропорт отправлял и принимал более 200 рейсов и 30 тыс. пассажиров в сутки. Также выросло и количество чартерных рейсов. В 2019 году количество пассажиров перевезенными такими рейсами выросло на 30%.