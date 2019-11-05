Аэропорт Симферополя побил свой рекорд по количеству пассажиров
С начала года аэропорт Симферополя обслужил почти пять миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Отмечается, что за весенне-летний период аэропорт обслужил около четырех миллионов человек. По сравнению с данными за 2018 год, эта цифра выросла на 40 тысяч пассажиров.
Пик пассажиропотока был зафиксирован 10 августа. Тогда воздушная гавань за день обслужила более 34 тыс человек — это абсолютный рекорд за последние три года.
Кроме этого, в пресс-службе отметили, что в летний сезон аэропорт отправлял и принимал более 200 рейсов и 30 тыс. пассажиров в сутки. Также выросло и количество чартерных рейсов. В 2019 году количество пассажиров перевезенными такими рейсами выросло на 30%.
Читайте также...
- Строители завершили возведение здания нового терминала аэропорта Симферополь
- Новый терминал аэропорта «Симферополь»: работы на финишной прямой
- Крымэнерго выполняет работы по подключению Симферопольской ТЭС к энергосистеме Крыма
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!