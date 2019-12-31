Новый мост и дорогу открыли на юге Сахалине

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Началось движение по новому участку трассы Корсаков — Новиково в районе завода СПГ в Пригородном. Ранее путь машин проходил по старой грунтовке в непосредственной близости от моря. Во время штормов происходили размывы полотна, что подвергало опасности участников дорожного движения. Теперь эта проблема решена. Твердое покрытие появилось на 2,7 километра дороги, ширина заасфальтированной части — 9 метров. Также здесь установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесли дорожную разметку.

Протяженность данного участка дороги составила 2,7 км, ширина заасфальтированной части — девять метров.В ходе строительства мостового сооружения учитывалась заболоченность местности в пойме реки Мерея. В связи с этим мостостроители усилили береговые опоры и увеличили их количество. С обеих сторон моста смонтировали переходные девятиметровые железобетонные плиты для распределения нагрузки на большую площадь и повышения устойчивости сооружения.Также слабые грунты были учтены и при работах на участке трассы «Корсаков — Новиково». Так, дорожники выполнили устройство облегченной насыпи из пеноплекса на подходах к мосту. Полимерный материал легче, чем скальный грунт, который обычно используется для отсыпки основания полотна. Использование пеноплекса снижает вероятность просадки дороги.