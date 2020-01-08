«Газпром нефть» при шельфовых сейсморазведочных работах применила новые донные станции «Краб»

© sakhalin.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» провела на Аяшском лицензионном участке сейсморазведочные работы 3D 4С c применением донных станций «КРАБ». Исследования на площади 515 км2 продолжались более четырех месяцев и стали самыми крупными в России и единственными по методике 3D 4С в 2019 году.

Донные станции «КРАБ» — уникальная отечественная разработка, ставшая результатом совместного проекта «Газпром нефти», Минпромторга, «Морской арктической геологоразведочной экспедиции» и «Морского технического центра». Ранее нефтегазовые компании использовали для подобных сейсморазведочных работ преимущественно зарубежное оборудование.

Являясь полностью российской разработкой, донные станции «КРАБ» не только не уступают известным мировым аналогам, но и превосходят их по ряду параметров. Ранее они успешно проявили себя в опытно-исследовательских испытаниях на шельфовых участках «Газпром нефти» и были запущены в промышленное производство. 2800 донных станций, изготовленных к полевому сезону 2019 года, были использованы в сейсморазведочных работах на месторождении Нептун, в которых приняли участие более 150 специалистов и 4 судна.

Обработка полевого материала подтвердила высокое качество и информативность полученных сейсмических данных. Это позволило «Газпром нефть шельфу», дочерней компании «Газпром нефти», выступившей заказчиком работ, подготовить предложения по расширению возможностей применения донных станций. Минпромторг уже выделил средства на дальнейшее развитие проекта и разработку станций нового поколения «КРАБ 2.0». В 2021 году их испытают на арктическом шельфе, а затем запустят в промышленное производство.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bHrn8SDVNtA