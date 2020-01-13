МВД Беларуси начало использовать российский ИИ для контроля безопасности

В Минском областном управлении департамента охраны МВД Республики Беларусь стартовал пилотный проект мониторинга безопасности территории при помощи искусственного интеллекта. В качестве основы инфраструктуры системы комплексной безопасности выбраны интеллектуальные модули на основе нейросетей российского разработчика Macroscop.

Сейчас на объектах минского управления департамента охраны МВД Беларуси завершено тестирование модулей распознавания лиц Macroscop Complete и распознавания автомобильных номеров. Также стартовал расширенный этап тестирования модуля контроля активности персонала.

— Перед нами стояла серьёзная задача минимизировать человеческую ошибку в задаче обеспечения комплексного контроля въезда и выезда транспортных средств на ведомственные объекты, распознавания лиц посетителей и контроля активности оператора системы видеонаблюдения, — рассказывает начальник отдела средств и систем охраны Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь, полковник милиции Вадим Вознесенский. — По результатам пилотного проекта мы планируем масштабировать опыт на 24 наших отделения в Минском управлении, в том числе в Витебской и Гродненской областях.

официальный флаг Минска © Фото из открытых источников

По словам представителей Департамента охраны МВД Республики Беларусь, помимо этого в задачи ведомства входит оснащение не только самих департаментов, но и других государственных объектов, которые подпадают под юрисдикцию ДО МВД.

— Искусственный интеллект в целом и компьютерное зрение на основе нейронных сетей в частности сегодня — примета времени. ИИ способен автоматизировать производства, уменьшать риски человеческих ошибок, снижать затраты и увеличивать прибыль, — отмечает генеральный директор Macroscop Александр Коробков. — Принципиальное отличие нашего софта от более простых аналогов, имеющихся на рынке стран СНГ — в уникальном соотношении функциональности и удобства использования. Macroscop идеально подходит для реализации масштабных проектов «Безопасных городов», содержит широкий набор модулей с использованием ИИ, универсален с точки зрения используемых камер, СКУД и так далее. И при этом софт обладает простым интуитивно-понятным интерфейсом, что методом сравнительного анализа оценили в структурах МВД Беларуси.

Системным интегратором проекта выступила компания On/off store (Беларусь). В 2020 году систему мониторинга общественной безопасности ДО МВД Минского управления МВД планируется расширить до 1500 камер наблюдения.

Macroscop — программное обеспечение для построения систем интеллектуального IP-видеонаблюдения (CCTV-систем), анализа видеопотоков, например, поиска на записях определённого предмета или человека, обнаружения и распознавания лиц, автоматизации подсчёта людей в очередях, детекции толпы и так далее. Софт уже используют полицейское управления округа Ипр в Бельгии, судебная полиция Италии, а также такие бренды как Hugo Boss, Mövenpick, Hilton, «Лукойл» и многие другие в 55 странах мира. Компания является резидентом научного центра «Сколково», штаб-квартира расположена в Перми.