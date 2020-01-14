В Москве на ЗИЛе открылась школа-гигант на 2500 учеников

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Экспериментальная школа-гигант на 2,5 тыс. учеников заработала на территории жилого комплекса «ЗИЛАРТ» в Южном округе столицы. В январе уроки начались для детей 1-8 классов.

Здание построили в районе Даниловский на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

Площадь школы превышает 40 тыс. кв. метров. Здание спроектировано по европейской кампусной системе с учетом рекомендаций лучших директоров Москвы.

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Материальная база школы-новостройки позволила организовать экспериментальный образовательный центр, в котором дети смогут изучать дополнительные дисциплины. Здесь расположены школа искусств и IT-полигон. Также обучение ведется по медицинскому и инженерному профилям, а вскоре к ним добавятся химико-биологический и профиль профессионального изучения металлов.

Практические занятия будут проходить в оборудованных кабинетах, сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР» в Москве.

Для факультативов предусмотрен Hi-tech цех, рассчитанный на 120-140 учащихся. Здесь также будут проводиться занятия по нескольким направлениям: естественные науки, робототехника, инженерно-физические науки и IT-технологии.

Образовательная программа каждого направления носит углубленный характер и делится на модули по возрастающей сложности. Содержание и подачу научной информации полностью адаптировали для детей.

Кроме учебных классов в здании есть актовый зал на 1100 мест, два хореографических зала, два спортзала для начальной школы, фитнес-зал, а также большой спортивный зал площадью 1 тыс. кв. м, которым смогут пользоваться даже жители ЖК «ЗИЛАРТ».

В школе работают две библиотеки на 116 900 единиц хранения с конференц-залом, зоной читательских мест, медиатекой и учительским сектором. Площадь читального зала — 563 кв. м, он вмещает 220 учащихся.

Каждому ученику в школе выделяется шкаф для книг и личных вещей. На территории образовательного центра созданы комфортные условия для маломобильных граждан.

В новой школе есть свой комбинат общественного питания. Ученики обеспечены полноценными комплексными обедами, их три варианта. При полной загруженности школы комбинат общественного питания будет готовить около 22 тыс. блюд в день.

Для удобства детей в здании есть схема навигации. На пол нанесли разноцветные полосы, которые указывают путь к кабинетам, двери которых выкрашены в те же цвета.

Кроме этого, в школе внедрена экспериментальная технология регулирования учебно-воспитательного процесса 2,5 тыс. учащихся — психолого-конфликтологическая служба с системой видеонаблюдения.

Еще одним экспериментом стало преподавание иностранных языков: для их изучения создали зонированные языковые среды и лингвистические помещения с трансформируемыми перегородками.

Школьники, живущие в ЖК «ЗИЛАРТ», смогут попасть домой по специальному подземному переходу, не выходя на проезжую часть.