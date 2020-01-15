Поезда московского метро получили остекление ОНПП «Технология»

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ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (Калужская обл., входит в Госкорпорацию Ростех) выпустило остекление для кабин машиниста двух первых поездов нового поколения «Москва», которые выйдут на линии столичного метрополитена в 2020 году. Изделия выполнены в соответствии с дизайном, выбранным пассажирами московского метро в ходе открытого голосования, которое проходило в июле 2019 года.

В каждый кабинокомплект входят восемь изделий конструкционной оптики различного назначения, включая электрообогреваемые лобовые и боковые стекла, обеспечивающие комфортный обзор, а также декоративные элементы с двойной кривизной поверхности.

«Изготовление остекления кабин машинистов поезда „Москва“ в новом дизайне стало интересной задачей. Наряду с выпуском функциональных стекол для обеспечения обзора, созданы декоративные элементы. Также нами разработан терморегулятор, выполняющий электрообогрев сразу четырех стекол кабины. Испытания остекления прошли успешно и предприятие готово к серийному производству изделий. Наши мощности позволяют обеспечить комплектацию 20 кабин машиниста в месяц», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Вагоны метро «Москва 2020» разработаны компанией «Трансмашхолдинг» («Метровагонмаш»). Новый метропоезд обладает улучшенными по сравнению с предшественниками характеристиками — найденные технические решения позволили более чем на треть снизить эксплуатационные расходы, усиленное внимание при проектировании было уделено комфорту и безопасности пассажиров.

Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина — одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. С 1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.

По информации ОНПП «Технология»