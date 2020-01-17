Самую крупную обувную фабрику на Северном Кавказе начали строить в Дагестане
Строительство обувной фабрики «ДОФ» началось в Махачкале. На самой крупной обувной фабрике Северного Кавказа будет создано более 300 рабочих мест.
Завершить строительство четырехэтажного здания фабрики с самой современной инфраструктурой планируется уже в текущем году, а запустить производство в начале 2021 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 200 млн рублей.
В ближайшие дни будет осуществлена заливка фундамента, и до конца февраля будет сдан первый этаж здания. Также будет огорожена зона строительного участка с установленным освещением для проведения работ в темное время суток.
По словам основателя обувной фабрики «ДОФ» Фейсала Алишаева, само предприятие на рынке производства обуви работает еще с 1994 года. Но новый бренд «ДОФ» был создан только 2014 году.
Фабрика осуществляет полный цикл производства: изготавливает стельки, подошвы для обуви и экспортируют ее в Казахстан, Белоруссию, Украину.
«Основное направление деятельности компании — производство обуви специального назначения. Это армейские ботинки с высокими берцами, полуботинки и туфли высшего офицерского состава. Наша продукция военного назначения разрабатывается для силовых структур МВД, МЧС, различных подразделений спецназа, внутренних войск, пограничных войск и охранных структур
В связи с расширением предприятия руководством «ДОФ» был приобретен в собственность земельный участок, расположенный в черте города Махачкалы, на землях населенных пунктов, предоставленных под производственные цели.
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