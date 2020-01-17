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Новые заводы и цеха

Самую крупную обувную фабрику на Северном Кавказе начали строить в Дагестане

 © tass.ru

Строительство обувной фабрики «ДОФ» началось в Махачкале. На самой крупной обувной фабрике Северного Кавказа будет создано более 300 рабочих мест.

Завершить строительство четырехэтажного здания фабрики с самой современной инфраструктурой планируется уже в текущем году, а запустить производство в начале 2021 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 200 млн рублей.

В ближайшие дни будет осуществлена заливка фундамента, и до конца февраля будет сдан первый этаж здания. Также будет огорожена зона строительного участка с установленным освещением для проведения работ в темное время суток.

 © tass.ru

По словам основателя обувной фабрики «ДОФ» Фейсала Алишаева, само предприятие на рынке производства обуви работает еще с 1994 года. Но новый бренд «ДОФ» был создан только 2014 году.

Фабрика осуществляет полный цикл производства: изготавливает стельки, подошвы для обуви и экспортируют ее в Казахстан, Белоруссию, Украину.

«Основное направление деятельности компании — производство обуви специального назначения. Это армейские ботинки с высокими берцами, полуботинки и туфли высшего офицерского состава. Наша продукция военного назначения разрабатывается для силовых структур МВД, МЧС, различных подразделений спецназа, внутренних войск, пограничных войск и охранных структур и т. д. Также мы специализируемся на производстве обуви гражданского назначения. В настоящее время наша продукция охватила всю территорию России и пользуется высоким спросом на выставках Минобороны РФ», — рассказал предприниматель.

В связи с расширением предприятия руководством «ДОФ» был приобретен в собственность земельный участок, расположенный в черте города Махачкалы, на землях населенных пунктов, предоставленных под производственные цели.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/7547731

Северный Кавказ, Дагестан, лёгкая промышленность
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    17.01.2022:22:30

    Вот прочитал статью и терзают меня смутные сомнения — почему она в блоге «Новые заводы и цеха»?

    Ничего ведь не построено, только начали копать фундамент. Под что — непонятно.

    Может в блог «Подписан договор»? Тоже вроде не то.

    Но точно не «Новые заводы и цеха».

    А кто что думает?

    #1184285
    • Нет аватара tumanova
      17.01.2023:18:44

      По-моему, новость на своём месте. Чем она отличается от других новостей о начале строительства новых цехов или заводов? Только тем, что не было официальной церемонии начала строительства.

      Только начали копать фундамент. Под что — непонятно.

      Я дополнила информацию, теперь всё должно быть понятно.

      #1184299
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        17.01.2023:45:38

        Неровно получается.

        Официальное открытие завода или цеха (или запуск производства на заводе или цехе) и выкопанный котлован, заложенная капсула или забитая свая приравниваются к одному событию.

        Принципиально разные события. Конечно, с моей точки зрения.

        Может имеет смысл ввести блог «Начато строительство»?

        #1184302
  • александр столярчук александр столярчук
    18.01.2000:52:00

    Когда построят плюсану. ))

    #1184307
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