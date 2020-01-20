В Москве открыт участок проспекта Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до ул. Минская

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Запущено движение по участку проспекта Генерала Дорохова (рабочее название — Южный дублер Кутузовского проспекта) от Аминьевского шоссе до ул. Минская.

Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта — одна из крупнейших строек Москвы. Это сложный объект — огромное количество путепроводов, эстакад, мостов, инженерных коммуникаций. Но для Москвы он очень важен тем, что разгружает Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе.

Первый этап строительства нового проспекта от МКАД до Аминьевского шоссе завершился в прошлом году. До конца этого года планируется закончить проект в целом до Третьего транспортного кольца. В результате от МКАД до ТТК появится новая вылетная магистраль.

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Эта 24-я вылетная магистраль Москвы будет носить имя генерал-лейтенанта русской армии, Героя Отечественной войны 1812 года Ивана Семеновича Дорохова.

Такое решение примем завтра на заседании президиума правительства Москвы — с учетом мнения москвичей, проголосовавших на портале «Активный гражданин.

Южный дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортную доступность инновационного центра „Сколково“, железнодорожной станции Матвеевская, будущего транспортно-пересадочного узла"Аминьевское шоссе», станции метро «Минская», микрорайона Сетунь и будущей жилой застройки района Раменки.

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Новая магистраль соединит крупные городские трассы:

МКАД; Северо-Западную хорду; Южную рокаду; ул. Мосфильмовская; ул. Минская; Третье транспортное кольцо (ТТК); Бережковскую набережную.

Дорога значительно снизит нагрузку на Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу и улучшит транспортную ситуацию во всем западном секторе столицы.

Проект включал также реконструкцию транспортной развязки с МКАД, которая была открыта 5 сентября 2019 года.

Так, реконструирован путепровод на пересечении с МКАД, построены съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговая на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также съезды с кольцевой автодороги на эти улицы.

Прилегающий участок МКАД расширен за счет строительства бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос.

Для комфортного движения общественного транспорта улицу Торговая расширили до шести полос и соединили с улицей Княжеская, обустроили разворот для общественного транспорта. В районе ул. Княжеская вдоль внешней стороны МКАД установлены шумозащитные экраны.